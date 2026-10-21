Meta Account: Facebook, Instagram i Messenger pod jedním účtem. Meta začíná v Česku zpřístupňovat skvělou novinku

Pokud používáte Facebook, Instagram, Messenger nebo třeba Threads, dost možná jste si v posledních hodinách a dnech všimli zajímavé novinky skrze notifikaci v některé z těchto aplikací. Meta totiž začala českým uživatelům zpřístupňovat přepracovaný systém účtů nazvaný Meta Account, jehož cílem je výrazně zjednodušit přihlašování, správu osobních údajů i zabezpečení napříč jednotlivými službami. A přestože se může na první pohled zdát, že jde jen o další změnu v nastavení sociálních sítí, ve skutečnosti je novinka podstatně zajímavější. Meta se totiž snaží vytvořit jeden centrální účet, prostřednictvím kterého budete moci spravovat prakticky celý její ekosystém. Svým způsobem tak míří k řešení, které už dlouhé roky známe například od Applu v podobě Apple účtu.
Hned na úvod musím zdůraznit, že Meta Account není úplnou novinkou. Meta jej totiž v přepracované podobě oficiálně představila už letos v dubnu, kdy zároveň oznámila, že jeho zavádění bude probíhat postupně po dobu přibližně jednoho roku. A jak se nyní zdá, konečně se dostává také k uživatelům v České republice, kteří mohou novou podobu účtu využívat prostřednictvím webu meta.com/account. Jedním dechem je však třeba dodat, že to neznamená, že už je dostupná úplně každému. Meta totiž novinku zpřístupňuje postupně, takže někteří uživatelé mohou zatím stále vidět původní Centrum účtů.
Co se pak týče novinek, které Meta Account přináší, v první řadě jde o sjednocení přihlašování a správy jednotlivých služeb. Jinými slovy, namísto toho, abyste zvlášť řešili přihlašovací údaje pro Facebook, Instagram nebo další aplikace, budete moci využívat jeden účet a případně také společné heslo. Podporovány jsou přitom nejen Facebook, Instagram, Messenger a Threads, ale také Meta AI, chytré brýle s umělou inteligencí či headsety Meta Quest.
Zajímavé přitom je, že sjednocení účtů nebude povinné. Pokud tedy například používáte Facebook a Instagram odděleně a nechcete je propojovat, můžete si tento způsob zachovat. Stejně tak nebude nutné vytvářet nové profily nebo přenášet obsah. Stávající účty, příspěvky, fotografie či sledující zůstanou zachováni.
Vedle pohodlnějšího přihlašování se Meta zaměřila také na bezpečnost. Nový systém totiž umožní využívat takzvané passkeys neboli přístupové klíče, díky kterým se budete moci přihlašovat například prostřednictvím Face ID, Touch ID nebo zabezpečení samotného zařízení. Odpadne tak nutnost zadávat klasické heslo při každém přihlášení, což je za mě osobně naprosto skvělá zpráva. Passkeys totiž využívám víceméně všude, kde to jen jde, a musím proto říci, že jde o opravdu velmi komfortní způsob přihlašování se.
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Právě podpora přístupových klíčů se navíc rozšiřuje také na Instagram, zatímco Facebook a Messenger tuto technologii již podporují. Meta Account dále nabídne přehlednější správu dvoufázového ověřování, upozornění na podezřelá přihlášení či bezpečnostní doporučení, která mají uživatelům pomoci lépe chránit jejich účty.
Další výhodou je sjednocené nastavení osobních údajů. Na jednom místě tak budete moci spravovat například přidružené e-mailové adresy, hesla, některé předvolby reklam nebo propojení jednotlivých profilů. Nebude tedy nutné přecházet mezi několika aplikacemi a hledat, kde se konkrétní položka nachází. Neznamená to však, že se úplně všechna nastavení přesunou na jedno místo. Například viditelnost příspěvků na Facebooku nebo možnosti označování na fotografiích Instagramu zůstanou nadále součástí nastavení konkrétních aplikací.
Samostatnou kapitolou je WhatsApp, který sice také patří Metě, ale jeho začlenění do nového systému bude dobrovolné. Pokud jste jej již dříve propojili s Centrem účtů, toto propojení se může přenést také do Meta Account. V opačném případě však WhatsApp zůstane oddělený, dokud se sami nerozhodnete jej přidat.
Osobně mi přijde sjednocení účtů jako logický krok, který se vlastně dal očekávat už dávno. Meta totiž dnes provozuje tolik aplikací a zařízení, že samostatná správa každé služby začíná být zbytečně komplikovaná a pokud se jí podaří nový systém správně nastavit, mohl by být pro uživatele podobně pohodlný jako Apple účet, díky kterému se jednou přihlásíte a následně využíváte celý ekosystém Applu. Rozdíl je samozřejmě v tom, že Meta Account nebude vytvářet jeden společný profil pro všechny služby, ale nabídne především jejich jednodušší správu, i tak jde ale za mě o fajn řešení. Pokud si chcete ověřit, zda už je novinka dostupná i vám, můžete zamířit přímo na oficiální stránky Meta Account nebo zkontrolovat nastavení účtů ve Facebooku či Instagramu.