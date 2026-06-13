Meta vrací zrak veteránům. Rozdá tisíce AI brýlí, které mění životy

Zatímco se technologický svět neustále předhání v tom, který AI model zvládne lépe programovat, generovat obrázky nebo překonat konkurenci v benchmarkových testech, Meta ukázala mnohem důležitější stránku umělé inteligence. Oznámila totiž program, v rámci kterého daruje až 130 000 párů chytrých brýlí Ray-Ban Meta nevidomým a zrakově postiženým veteránům po celých Spojených státech. A to zcela zdarma. Veteráni, kteří splňují podmínky programu, si budou moci brýle vyzvednout prostřednictvím organizace Blind Veterans Association. Součástí projektu bude také školení a podpora, aby uživatelé dokázali potenciál této technologie využít co nejlépe.
Technologie, která vrací samostatnost
Za vznikem iniciativy stojí mimo jiné příběh Dona Overtona, veterána z elitní 82. výsadkové divize americké armády. Ten během operace Desert Storm přišel o zrak a dlouhé roky hledal způsoby, jak si znovu vybudovat co největší míru samostatnosti. Právě chytré AI brýle od Mety mu podle dostupných informací pomohly získat zpět část nezávislosti, kterou po ztrátě zraku postrádal. Brýle totiž dokáží pomocí integrované kamery a umělé inteligence rozpoznávat objekty, popisovat okolní prostředí, číst informace z reálného světa nebo odpovídat na otázky prostřednictvím hlasového asistenta. To, co pro běžného uživatele může působit jako zajímavá technologická hračka, se tak pro nevidomého člověka mění v nástroj, který mu umožňuje lépe se orientovat ve světě.
Právě tento příběh ukazuje možná nejdůležitější směr, kterým se může umělá inteligence ubírat. Hodnota AI totiž nespočívá pouze v tom, kolik textu dokáže vygenerovat nebo jak rychle odpoví na složitý dotaz. Někdy je její skutečný přínos mnohem jednodušší. Pomáhá lidem zvládat každodenní situace, získat větší svobodu a vrátit jim schopnosti, o které přišli. Funkce jako rozpoznávání předmětů, popis okolního prostředí, hlasové ovládání nebo okamžitý přístup k informacím mohou být pro nevidomé uživatele doslova revoluční. Ne proto, že by byly technologicky nejpokročilejší na světě, ale proto, že mají přímý dopad na kvalitu života.
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Jedna z nejsilnějších AI iniciativ posledních let
V době, kdy se kolem umělé inteligence často vedou debaty o pracovních místech, regulacích nebo možných rizicích, přichází Meta s projektem, který ukazuje její pozitivní stránku v praxi. Darování až 130 tisíc párů AI brýlí nevidomým a zrakově postiženým veteránům není jen marketingová akce. Pro mnoho lidí může znamenat jednodušší každodenní fungování, větší samostatnost a především možnost znovu dělat věci, které byly dosud obtížné nebo nemožné. A právě v takových chvílích si člověk uvědomí, že skutečná síla umělé inteligence nemusí být v tom, co dokáže vytvořit. Někdy je mnohem důležitější to, co dokáže vrátit lidem zpět.