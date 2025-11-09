Recenze Ray-Ban Meta Display: Toužil jsem po nich, ale nakonec jsem si je stejně nekoupil

Jednou z věcí, které jsem si letos chtěl pořídit, byly i Ray-Ban Meta Display a nakonec se mi poštěstilo dostat se až do bodu, kdy jsem si je mohl objednat. Jak jsem již psal dříve, možnost koupit si Ray-Ban Meta Display podléhá nutnosti absolvovat demo produktu, přičemž ona dema jsou do konce letošního roku beznadějně vybookována, a i v momentě, kdy demo absolvujete, musíte dlouhé měsíce čekat do chvíle, než vám brýle dorazí domů, navíc jen v případě, že váš domov je v USA.
Demo jsem měl možnost absolvovat minulý týden v Best Buy v Queensu s velmi milým a ochotným zaměstnancem společnosti Meta. Samotné brýle nejsou o nic větší než standardní Ray-Ban Meta a liší se v podstatě jen tím, že nemůžete mít jiné sklo než čiré a pouzdrem, které je možné složit tak, že nemá na výšku více než půl centimetru.
Fotogalerie
Kromě samotných brýlí máte v balení také náramek, který si dáte na zápěstí tak, aby pevně obepínal vaši ruku. Vzhledem k textilnímu povrchu to není nijak nepříjemné a náramek vás nijak neomezuje ani vám nezavazí. Pomocí něj pak probíhá ovládání samotných brýlí. Ty je však možné ovládat také pomocí dotyků na pravé nebo levé nožičce brýlí a taktéž pomocí Meta AI.
Co se ovládání pomocí náramku týká, ten monitoruje svaly na vašem zápěstí, které aktivujete tím, že sevřete ruku v pěst a poté jezdíte palcem po ukazováčku, jako po trackpadu. Tím se pohybujete v menu brýlí a funguje to celkem spolehlivě. Jakmile chcete něco potvrdit, musíte spojit bříško ukazováčku a palce, a pokud se naopak chcete vrátit, musíte spojit prostředníček a palec. To je celkem otravné, protože vlastně neustále musíte zatínat pěst a opět ji rozevírat, což vás za pár desítek minut rozhodně přestane bavit. Onen pomyslný trackpad tvořený vaším palcem je tak citlivý, že na něm můžete psát psacím písmem a brýle pak automaticky písmo převedou do digitální podoby. V brýlích si nastavíte, zda jste levák, nebo pravák, a tomu se přizpůsobí také ovládání.
Abych se dostal k samotným brýlím, ty vypadají skutečně velmi podobně jako jejich původní sourozenec Ray-Ban Meta a taktéž mají kamery a integrované reproduktory. To, čím se však liší, je displej, který se vám zobrazuje před očima, respektive před okem. Vždy se totiž zobrazuje před pravým okem a to pocitově tak, že vypadá, jako by byl zhruba půl metru před vaším obličejem. Displej, jenž vidíte, je téměř totožný s tím, který znáte z head-up displejů vašich aut. Zkrátka se vám na zbroušené čočce brýlí promítá displej, který pak vnímáte, jako by byl virtuálně v prostoru před vámi, stejně jako u klasického head-up displeje.
Co se zobrazení týká, chce si to pár desítek vteřin zvykat, než se oko zaostří. Pokud byste i nadále viděli rozmazaný displej, pak je nutné sáhnout po čočkách nebo brýlích s dioptriemi, což Meta umí vyrobit. Ovšem vzhledem k tomu, že na standardní verzi brýlí s nejmenším náramkem nyní čekáte déle než čtvrt roku, si nedokážu představit, jak dlouho trvá dodání brýlí s dioptrickými skly. Samotný displej má poměrně dobrou svítivost. Co mě však nemile překvapilo, je fakt, že si jej kromě jasu nemáte možnost nijak přizpůsobit a i v autě lze měnit umístění head-up displeje a jeho ostrost. To zde bohužel k dispozici není, a tak, jak je displej nastaven od výrobce, tak jej máte na očích. Vždy jej navíc vidíte jen před pravým okem, což může například levákům vadit.
Samozřejmě displej nemusíte mít zapnutý stále a brýle lze nosit jako klasické brýle s tím, že když potřebujete, displej zapnete, uděláte, co chcete, a opět jej vypnete. Odezva na ovládání je okamžitá a brýle reagují po pár desítkách minut zvykání si na to, jak je ovládat, velmi dobře. Pokud by vám nevyhovovalo ovládání pomocí prstů a náramku na zápěstí, je možnost je ovládat dotyky na nožičky. Zde však bohužel z mého pohledu končí veškerá pozitiva a začíná důvod, proč, i když jsem se na tuto vychytávku extrémně těšil, jsem si ji nakonec neobjednal, a to i přesto, že se na mě usmálo štěstí a už jsem mohl mít brýle doma.
Problém totiž je v tom, že jakmile otevřete menu brýlí, najdete zde jen velmi málo aplikací a možností, co dělat. V podstatě kromě možnosti odepisovat na zprávy z WhatsAppu a Messengeru zde najdete také Instagram, mapy, počítadlo kroků, nastavení, jednu hru podobnou 1:1 Pac-Manovi, přehrávač hudby a také možnost natáčet nebo fotit. Tím vše končí a jak jsem se bavil s prodejcem, žádný App Store se neplánuje.
Pokud vás tedy omrzí tyto funkce kdy, upřímně řečeno, odepsat na WhatsApp nebo Messenger je stále mnohem rychlejší a pohodlnější na telefonu , tak máte zkrátka smůlu. Jediné, co se mi opravdu líbilo, je navigace, kterou máte před očima, a je to vlastně z mého pohledu jediná funkce, která je na brýlích výrazně pohodlnější než na telefonu. Pokud máte například před sebou kočárek, který tlačíte, nebo plné ruce zavazadel, je to perfektní funkce. Co se mi také líbí, je zoom při natáčení videa nebo focení, kdy je možné si v podstatě přiblížit obraz, který v reálu vidíte. Funguje to, jako byste měli v oku možnost zoomování, což je také velmi zajímavá vychytávka.
Tím však bohužel, a zde opravdu zdůrazňuji bohužel, protože jsem si chtěl Ray-Ban Meta Display koupit veškerá zábava končí. Zcela upřímně řečeno totiž můžete poslouchat hudbu, natáčet videa a fotit fotky i na standardních brýlích Ray-Ban Meta, které mám už více než rok, a recenzi na ně si můžete přečíst v článku Recenze Ray-Ban Meta: Nejlepší chytré brýle na trhu!. To, co vám dává displej navíc, je v podstatě jen poměrně nepohodlná možnost odpovídat na zprávy, prohlížet si fotky a videa a také již zmíněná navigace. Navíc díky ovládání se stejně nevyhnete tomu, že jednu ruku musíte používat, díky čemuž je vlastně jedno, zda v ruce držíte telefon, jenž má milionkrát víc funkcí a možností, nebo máte na zápěstí náramek a využíváte své prsty jako virtuální trackpad.
Mrzí mě to, protože jsem chtěl konečně nějakou novou technologickou vychytávku, kterou budu alespoň na nějakou dobu mít rád a bude to nová hračka. Ovšem při představě, že jsem letos ani jednou nezapnul Vision Pro, jsem si tak nějak uvědomil, že stejný osud by čekal na Ray-Ban Meta Displej a to řekl bych po pár hodinách používání. Za oněch 799$ si tak raděj zajdu na basket a fotky z něj si udělám třeba na své stávající Ray-Ban Meta. Je to škoda, ale je to další z řady produktů za poslední roky, kde narážím na to, že velmi dobrý hardware nebo odpovídající software a vázne tak jeho praktické využití.