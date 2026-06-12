Meta chystá helmu jako z budoucnosti: vojákům ukáže mapy, drony i hrozby přímo před očima

Meta se pouští do projektu, který zní jako vystřižený ze sci-fi filmu. Společně s obrannou firmou Anduril vyvíjí novou generaci vojenských helem a brýlí s rozšířenou realitou, umělou inteligencí a napojením na drony. Společnost Meta spojila síly s obranným technologickým startupem Anduril Industries, za kterým stojí Palmer Luckey, zakladatel Oculus VR. Cílem partnerství je vytvořit moderní vojenské nositelné zařízení, které vojákům přímo do zorného pole zobrazí důležité informace z bojiště. Může jít například o mapy, pozice spojenců, varování před hrozbami, obraz z dronů nebo pokyny od umělé inteligence. Projekt nese název EagleEye a Anduril jej popisuje jako systém, který má vojákům dodat lepší přehled o okolí, rychlejší rozhodování a možnost ovládat další technologie bez nutnosti sundávat ruce ze zbraně. V praxi by tak voják mohl pomocí hlasu, pohledu nebo jednoduchých příkazů pracovat s mapou, sledovat drony či získávat informace z AI systému Lattice.
Palmer Luckey se symbolicky vrací ke kořenům
Celý projekt je zajímavý i tím, že znovu propojuje Metu s Palmerem Luckeym. Ten založil Oculus VR, který Facebook v roce 2014 koupil za 2 miliardy dolarů. Později Luckey z firmy odešel a založil Anduril, z něhož se stala jedna z nejvýraznějších obranných technologických firem v USA. Nyní se tak jeho původní zkušenosti s virtuální a rozšířenou realitou propojují s vojenskými technologiemi. Meta má do projektu dodat své know-how z oblasti optiky, displejů, headsetů a umělé inteligence, zatímco Anduril přidá vlastní platformu Lattice a zkušenosti s vojenskými systémy.
EagleEye nemá být jen klasická helma s displejem. Anduril mluví o celé rodině zařízení, která mohou zahrnovat helmy, brýle i další nositelné prvky. Systém má vojákům nabídnout digitální vidění, prostorový zvuk, upozornění na hrozby a propojení s dalšími systémy na bojišti. Voják by tak mohl v reálném čase vidět například trasu pohybu, označené cíle, varování před drony nebo dalšími nebezpečími a zároveň komunikovat s AI asistentem. Ten by mohl pomáhat vyhodnocovat situaci, zpracovávat data ze senzorů a doporučovat další postup. Součástí systému má být i napojení na drony a robotické prostředky. To znamená, že voják by teoreticky mohl přímo ze svého zorného pole sledovat obraz z bezpilotního prostředku nebo mu zadávat úkoly.
Meta tím vstupuje hlouběji do vojenských technologií
Pro Metu jde o další důkaz, že technologie vyvíjené původně pro spotřebitele mohou najít uplatnění úplně jinde. Headsety Quest, vývoj chytrých brýlí, optické systémy nebo AI modely Llama se sice běžně spojují hlavně se zábavou, komunikací a produktivitou, ale v tomto případě se dostávají přímo na bojiště. Je to zároveň ukázka širšího trendu v Silicon Valley. Velké technologické firmy i startupy se v posledních letech stále častěji zapojují do obranného průmyslu. Důvod je jednoduchý: moderní armáda už dávno není jen o tancích, letadlech a zbraních, ale stále víc o datech, senzorech, umělé inteligenci a schopnosti rychle se rozhodovat.
EagleEye je stále ve fázi vývoje a testování. Nejde tedy o zařízení, které by se zítra objevilo ve standardní výbavě americké armády. Anduril ale už systém veřejně ukázal a podle dostupných informací má dodat první kusy vybraným složkám americké armády k dalšímu testování. Projekt navazuje i na předchozí snahy americké armády využít rozšířenou realitu v terénu. Podobným směrem se dříve vydal Microsoft se systémem IVAS postaveným na technologii HoloLens, který ale narazil na problémy s komfortem, hmotností a praktickým nasazením. Právě zde se Anduril a Meta pokoušejí uspět. Chtějí vytvořit zařízení, které nebude jen technologickou demonstrací, ale skutečně použitelným nástrojem pro vojáky v terénu.
Budoucnost armády bude vypadat jako videohra
Celý koncept může na první pohled působit jako záběr z futuristické hry nebo filmu. Jenže přesně tímto směrem se moderní válka posouvá. Kdo dokáže rychleji zpracovat informace, lépe vyhodnotit situaci a efektivně propojit člověka, AI a autonomní systémy, získává obrovskou výhodu. Meta a Anduril tak nevyvíjejí jen „chytrou helmu“. Pracují na systému, který může zásadně změnit způsob, jakým vojáci vnímají bojiště. Místo spoléhání se pouze na vlastní zrak, vysílačku a mapu by mohli mít před očima digitální vrstvu reality, která jim okamžitě ukáže to nejdůležitější. Ať už se EagleEye nakonec dostane do masového nasazení, nebo zůstane jen jedním z kroků na cestě k budoucím armádním systémům, jedno je jisté už teď. Technologie, které ještě nedávno Meta prezentovala hlavně jako základ metaversa, mohou nakonec změnit úplně jiný svět a to ten vojenský.