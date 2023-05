Zakladatel Oculusu prozradil, co si myslí o chystaném AR/VR headsetu Applu

O headsetu pro virtuální realitu z dílny společnosti Apple se mluví již hodně dlouho. K jeho oficiálnímu představení dosud ještě nedošlo, podle některých zdrojů by se tak ale mohlo stát již počátkem června na letošní WWDC. Ačkoliv ještě headset nespatřil světlo světa, již se k němu mnozí vyjádřili. Byl mezi nimi například také zakladatel společnosti Oculus Palmer Luckey.

Headset pro virtuální realitu od Applu zjevně získal schválení dokonce i od samotného otce VR platformy Oculus. Palmer Luckey o dosud nevydané, ale netrpělivě očekávané novince pronesl, že je „tak dobrá“. Jak je ale možné, že Luckey hodnotí něco, co vlastně ještě žádný běžný smrtelník neviděl? Pokud je pravda, že nás od představení VR headsetu od Applu dělí jen pár týdnů, pak je již zařízení zkrátka víceméně hotové. Je tedy pochopitelné, že prošlo i zkoušením a testováním, a jeden z nejnovějších Luckeyho příspěvků na sociální síti Twitter naznačuje, že kromě zaměstnanců Applu se headset mohl teoreticky dostat do rukou i Luckeymu.

The Apple headset is so good.

