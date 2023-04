Tester Applu: Blížící se AR/VR headset je skvělý! Svět se má na co těšit

Již zhruba za měsíc a půl by měl podle celé řady úniků Apple představit světu svůj první AR/VR headset, kterým by rád do budoucna zcela nahradil svou nynější vlajkovou loď ve formě iPhonů. Ten sice podle dostupných informací ještě nedávno odsuzovali i jeho zaměstnanci za prachbídnou využitelnost, nyní se však dostalo na světlo světa tvrzení jednoho z testerů headsetu, dle kterého je naopak naprosto bombastický.

Slova testera Applu, který měl v poslední době možnost produkt testovat, přinesl konkrétně velmi spolehlivý leaker Evan Blass. Muž, se kterým Blass hovořil, prozradil konkrétně to, že ještě na konci loňského roku byl headset ve skutečně prachbídné kondici jak z hlediska hardware, tak i software a tudíž informace o skepsi zaměstnanců Applu byly do značné míry pravdivé. Od konce loňska se však podařilo Applu ujít ve vývoji pořádný kus cesty, díky čemuž má být nyní headset alespoň podle hodnocení testera skutečně skvělý. „Byl jsem k němu dost skeptický, ale nyní jsem naprosto ohromen a rozhodně si jej pořídím,“ měl doslova Blassovi říci.

Obecně se dá říci, že toho o headsetu v předešlých měsících sice uniklo spoustu, avšak jednalo se o útržkovité informace, které ve výsledku neumožňují vytvoření většího celku pro lepší představení si produktu. Jasné je nicméně minimálně to, že se má jednat o headset schopný nabízet jak virtuální, tak i rozšířenou realitu a to přes extrémně kvalitní 4K micro OLED displeje s minimální latencí, které budou zkombinovány s pokročilým kamerovým a senzorovým systémem. Díky tomu by tak měl být zobrazovaný obsah velmi věrohodný a to i z hlediska jeho zasazení do reálného světa. Za novou technologii si však má Apple nechat i královsky zaplatit. Cena novinky by se totiž měla údajně pohybovat kolem 3000 dolarů, tedy asi 65 000 Kč bez daně.