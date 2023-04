Apple chystá pro svůj AR/VR headset spoustu revolučních aplikací. Takto mají fungovat

Letošní WWDC má přinést premiéru jednoho z nejzásadnějších produktů Applu posledních let. Řeč je konkrétně o první generaci jeho AR/VR headsetu, kterým by rád podle některých informací nahradil zhruba do 10 let kompletně iPhony. Právě s ohledem na důležitost produktu je tak zcela jasné, že jeho představení musí proběhnout naprosto velkolepě a to na všech frontách – tedy mimo jiné i na frontě softwarové. Té se však Apple podle nových informací agentury Bloomberg. velmi intenzivně věnuje a věří, že svými softwarovými výtvory dokáže svět zaujmout.

Zdroje Bloombergu sahající dle všeho přímo do Applu prozradily konkrétně to, že má Apple ve vývoji hned několik zbrusu nových nativních aplikací přímo pro AR/VR headset, které mají uživatelé s trochou štěstí přesvědčit o jeho užitečnosti. Jednat se má konkrétně o aplikace pro sledování sportu, hraní her, relaxaci a wellness a v neposlední řadě pro pracovní spolupráci. K těmto aplikacím samozřejmě Apple chystá i přizpůsobené verze jeho stávajících softwarů ve formě Safari, Kalendáře, Kontaktů, Domácnosti, Souborů, Zpráv, Poznámek, Fotek, Hudby a dalších.

U cvičebních aplikací má být v plánu například to, že při nasazeném headsetu bude uživatel sledovat před sebou trenéra a poslouchat jeho pokyny. Při videohovorech přes FaceTime zase budete mít před sebou protistranu vytvořenou z Memoji, přičemž při skupinových hovorech byste se měli octnout v různých zasedacích místnostech, kde byste vše řešili. U zdraví a wellness má být zase k dispozici meditační program, který vás uklidní a budete-li chtít, třeba i protáhne pomocí nejrůznějších cviků. Zkrátka a dobře, každé přizpůsobení dosud známé aplikace pro AR/VR má mít co největší přesah na uživatele, který bude díky tomu headsetem pohlcen. I přesto však zdroje Bloombergu tvrdí, že je Apple smířen v prvních letech s poměrně nízkými prodeji kvůli vysoké ceně v kombinaci s určitým nepřijetím zbrusu nové technologie. V prvním prodejním roce by se měl dostat zhruba jen na 1 milion prodaných kusů a to navíc při pozitivním vývoji. Realita může být tedy zcela jiná. A co si myslíte vy? Věříte, že je AR/VR headset budoucnost?