Blíží se největší konference Applu od uvedení iPhone? Zřejmě ano

Od uvedení první generace iPhone uplynulo dlouhých 16 let, během kterých Apple, co se zcela nových a těch opravdu zajímavých produktů týká, uvedl pouze Apple Watch, iPad a AirPods. Nyní se zdá, že se dočkáme další Keynote, která přinese něco, co tu s námi bude řadu dalších let. Jednat by se s největší pravděpodobností mělo o takzvané AR/VR brýle, které pro účely tohoto článku označíme jako Apple Glasses. Když se podíváme do diskusí, ať už u nás nebo v zahraničí, je narovinu potřeba přiznat, že příliš emocí očekávání Apple Glasses nebudí.

Za mě je to ovšem jen a jen dobře, protože pokud by vše vyšlo, mohlo by se jednat o další produkt, který nás Apple takříkajíc naučí používat a milovat. Dokud nepřišel iPhone, byly takzvané PocketPC, MDA nebo chytré telefony doménou technologických nadšenců nebo lidí, kteří je zkrátka potřebovali ke své práci. Dokud nepřišel iPad, byly tablety něco, co nikdo nepoužíval, dokud Apple nepředstavil Apple Watch, byly chytré hodinky opět pouze doménou geeků. Stejně tak by tomu mohlo být nyní u Apple Glasses s tou vyjímkou, že v současné době v podstatě neexistuje nic, co by jim konkurovalo.

Sám nevěřím informacím o tom, že by Apple chystal jen další VR podobné tomu, které dnes nabízí Playstation nebo například Oculus. Pokud se ukáže produkt, který skutečně můžeme nosit venku jako klasické brýle, pak bude jen na Applu, aby nás přesvědčil o tom, že jej potřebujeme a chceme jej. A právě proto by mohla být letošní konference tou nejlepší, jakou jsme měli možnost za poslední roky vidět. Apple by totiž mohl ukázat zcela nový produkt, který by definoval celou jednu kategorii produktů, stejně jako Apple Watch, iPhone, iPad nebo například AirPods. Pokud bychom šli dále do minulosti, můžeme očekávat nový iPod.

Současně s uvedením produktu jako takového pro něj Apple uvede také vlastní operační systém a App Store. Pokud se vám tedy v posledních letech zdálo WWDC nudné nebo jste toužebně čekali, že Apple uvede nějaký produkt, který změní svět tak jako iPhone nebo iPod, pak je velká šance, že se dočkáte právě v letošním roce.