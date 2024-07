Meta se chystá u headsetu Quest okopírovat další klíčovou funkci Vision Pro

Meta podala patentovou přihlášku, která v podstatě kopíruje funkci EyeSight známou z Vision Pro. Není divu, že Meta bedlivě sleduje dění okolo Vision Pro. Ačkoli jsou náhlavní soupravy Applu propracovanější, ty od Mety jsou několikanásobně levnější a díky tomu daleko populárnější. Je ale zvláštní, že se snaží zkopírovat funkci, která nebyla příliš valně přijata a Apple od ní dle zdrojů zřejmě hodlá upustit.

Jen připomeňme, jak funkce EyeSight vlastně funguje. Funkce scanuje váš obličej a na externím displeji Vision Pro vytvoří obraz vašich očí. Apple si s touto funkcí dal velkou práci a při představování tvrdil, že vyřešil jeden z velkých neduhů VR headsetů, kterým je sociální izolace. „Vyvinuli jsme EyeSight, protože jsme věděli, že kdybychom vám zakryli oči, vezmeme vám mnoho z toho, co vás s lidmi spojuje. Dosáhnout tohoto efektu bylo složité, ale chtěli jsme, aby bylo zachováno lidské spojení i ve skutečném světe,“ říkal tehdy Apple. Recenzenti ale příliš nadšeni nebyli a tvrdili, že EyeSight působí nepřirozeně. Někteří recenzenti ji označili doslova za naprosto zbytečnou. Již nějakou dobu se šušká, že Apple odhalí levnější verzi své náhlavní soupravy a očekává se, že tuto funkci zde nenaleznete. Ale zpátky k patentu Mety. Jeho název je „Embedded Sensors in Immersive Reality Headset to enable Social Presence“. V textu je potvrzováno, že Meta rovněž uvažuje o přepracování Questu tak, aby tato funkce vůbec byla možná. Ale víme, jak to s patenty je. Možná nic takového u Mety nikdy neuvidíme.