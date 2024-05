Meta Quest 3 okopíroval od Apple Vision Pro další užitečnou funkci

Nejdiskutovanějším jablečným produktem posledních týdnů je bezesporu náhlavní souprava Apple Vision Pro. Tento relativně nový kus elektroniky se prodává za skutečně vysoký peníz a jak se zdá, na dračku zrovna nejde. Nutno ale říct, že zřejmě nikdo nečekal, že půjde o prodejní hit. Apple se pustil do zcela nového segmentu a v souvislosti s Apple Vision Pro ukázal několik zajímavých technologií. Další generace budou jistě pro širší spektrum uživatelů lákavější. Ostatně už nyní se šušká, že by v plánu měla být náhlavní souprava Apple Vision Pro 2, jež by měla dorazit s výrazně nižší cenovkou. Ovšem nepředbíhejme.

Globálně populárnější náhlavní soupravou je ta od Mety. Konkrétně pak Meta Quest 3. Společnost Meta si je vědoma některých vlastností, které má zkrátka a dobře Apple Vision Pro lepší. Přišla tedy s aktualizací v64, která má zážitek s Meta Quest 3 přiblížit tomu s Apple Vision Pro. Předně jde například o jemnější pohyb. Rovněž byla přidána podpora prostorových videí, které pořídíte díky iPhonu 15 Pro. Neduhem Meta Quest 3 bylo mj. třeba to, že nelze používat v letadle. Nicméně tento nedostek je nyní taktéž zažehnán. Meta totiž používání headsetu Quest 3 v letadle či v jiném dopravním prostředku umožnila představením zbrusu nového cestovního režimu, čímž tak svůj produkt opět mírně přiblížila Vision Pro. A co že tento režim vlastně přináší? Zjednodušeně řečeno, stabilizaci vizuálů při používání v letadlech, případně jiných cestovních prostředcích. Apple má tedy svým způsobem další důvod ke starosti, jelikož unikátnost jeho headsetu opět mírně klesla.