Ray-Ban Meta se stále zlepšují! Nově na ně přichází AI asistent, živý překlad i Shazam

Jak Zuckerberg slíbil, tak udělal. Poté, co jsme vás nedávno informovali o novinkách, které chystá Meta pro své chytré brýle Ray-Ban, tyto funkce pomalu nasazuje do ostrého použití. Novinky konkrétně vylepšují uživatelský zážitek a přidávají nové funkce, jako je živý AI asistent, překlad v reálném čase nebo integrace služby Shazam.

Větší síla AI s živým asistentem a překladem

Největší novinkou je živý AI asistent, který díky integrované kameře dokáže vidět to, co vidí uživatel. AI může v reálném čase odpovídat na dotazy a pomoci při každodenních činnostech, jako je vaření, zahradničení nebo objevování nového okolí. Uživatelé nemusí vyslovovat „Hey Meta“ a mohou se ptát přirozeně. AI si navíc pamatuje kontext a zvládne navazovat na předchozí konverzace. Do budoucna by měla AI přinášet i tipy dřív, než se vůbec zeptáte.

Další novinkou je živý překlad mezi angličtinou a španělštinou, francouzštinou nebo italštinou. Brýle dokážou přeložit mluvený jazyk v reálném čase a přehrát překlad přes reproduktory nebo zobrazit text na připojeném telefonu. Funkce je ideální pro cestování a odbourávání jazykových bariér. Bohužel, obě tyto funkce jsou k dispozici zatím jen v rámci Early Access, který je dostupný jen v USA a Kanadě, takže na zpřístupnění v našich luzích a hájích si ještě chvíli počkáme.

Shazam na brýlích

Čekání se bohužel nevyhneme ani v případě druhé zásadní novinky. Chytré brýle z dílny Mety totiž nyní umí rozpoznat hudbu díky integraci služby Shazam. Stačí se zeptat „Hey Meta, co je to za píseň?“a Shazam během okamžiku poskytne název skladby a interpreta. Bohužel, funkce je taktéž zatím dostupná jen v USA a Kanadě, byť ne přes Early Access.