Ray-Ban Meta budou již brzy umět překládat v reálném čase mluvené slovo!

Během včerejší akce Meta connect představil přímo Mark Zuckerberg naprosto perfektní funkci, kterou získají brýle Ray-Ban Meta v rámci aktualizace software. Jedná se o překlad v reálném čase mluveného slova opět do mluveného slova. Aktuálně budou umět brýle překládat španělštinu, francouzštinu a italštinu do angličtiny a naopak. Pokud s vámi tedy někdo bude mluvit v těchto jazycích, uslyšíte jej přímo přes reproduktory v brýlích v reálném čase v angličtině. Pokud vy naopak budete mluvit anglicky, uslyší vás uživatel v jazyce, který si zvolí. Jedná se v podstatě o simultánní překlad, s tím, že další jazyky budou podle Marka přibývat, aby se dočkalo svého jazyka co nejvíc uživatelů.

Meta se tak snaží zbourat jazykovou bariéru mezi uživateli a nabídnout opět něco dalšího, co získají uživatelé Ray-Ban zcela zdarma formou aktualizace. Osobně své Ray-Ban Meta opravdu miluji a strašně se mi líbí, jak se brýle postupem času vylepšují bez toho, aniž by Meta vydávala novější modely nebo se snažila z vás dostat další peníze. Za posledního půl roku, co brýle mám, se skutečně posunuly jejich možnosti o značný kus dopředu, a to vše jen pomocí aktualizací.