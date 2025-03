O čem se šeptá u Applu: iOS 19 vzhled, iPhone 17 a chytré brýle

Design iPhonu 17 se ukázal na novém videu YouTuber iDeviceHelp nedávno zveřejnil na svém nové video, které ukazuje údajné makety chystaných modelů iPhonu 17. Podle informací, pocházejících z interních dokumentů, se můžeme těšit na výrazné změny, a to zejména u modelu iPhone 17 Pro. Hlavní novinkou je redesign fotoaparátu u iPhonu 17 Pro, který se zbaví tradičního čtvercového výstupku a nahradí ho novým hliníkovým fotoaparátovým pruhem, který bude přes celý šířku zařízení. Tento design by měl přinést nejen lepší estetiku, ale i funkčnost. Nový model iPhone 17 Air, který má nahradit verzi Plus, se zaměřuje na vyvážený poměr velikosti a výkonu. Podle maket bude mít displej o velikosti 6,6″, což je větší než základní iPhone 17, ale menší než Pro Max. Přestože se rozměry telefonu zachovávají podobné těm u iPhonu 16, nový model by měl být tenčí, s tloušťkou pouze 5,5 mm na nejtenčím místě. Pokud jde o materiály, iPhone 17 a jeho Pro verze by měly mít hliníkový rám, zatímco iPhone 17 Air by měl být vyroben z titanu, což zaručuje odolnost a lehkost. Apple také testuje možnost bezdrátového reverzního nabíjení u modelu iPhone 17 Pro, což by umožnilo nabíjet další zařízení.

Design iOS 19 Letos se podle několika zdrojů zdá čím dál pravděpodobnější, že se operační systém iOS dočká největšího redesignu od dob příchodu iOS 7. Novinky by měly být součástí iOS 19, který by měl být k dispozici v betaverzi už v červnu a pro veřejnost tradičně v září. První zprávy o redesignu, inspirovaném operačním systémem VisionOS z Apple Vision Pro, přinesl web The Verifier. Původně se spekulovalo, že změny přijdou již s iOS 18, ale je možné, že se data posunula. Tento rok to potvrdil i renomovaný Mark Gurman z agentury Bloomberg, který uvedl, že redesign má za cíl sjednotit vzhled všech Apple platforem a zjednodušit uživatelské rozhraní. Takto vypadá jeden z konceptů iOS 19 iOS 19 koncept 2025-02-28 v 13.37.01 iOS 19 koncept 2025-02-28 v 13.36.43 iOS 19 koncept 2025-02-28 v 13.36.07 iOS 19 koncept 2025-02-28 v 13.35.40 iOS 19 koncept 2025-02-28 v 13.35.32 iOS 19 koncept 2025-02-28 v 13.35.22 iOS 19 koncept 2025-02-28 v 13.34.59 iOS 19 koncept 2025-02-28 v 13.35.09 iOS 19 koncept 2025-02-28 v 13.35.16 iOS 19 koncept 2025-02-28 v 13.34.50 iOS 19 2025-02-25 v 11.38.06 iOS 19 koncept 2025-02-28 v 13.31.35 Vstoupit do galerie Mezi hlavní novinky má patřit přepracování aplikace Fotoaparát, která by měla získat průhledné menu a další prvky připomínající design VisionOS. Mění se i styl ikon, oken a systémových tlačítek, což by mohlo iOS 19 dodat modernější a elegantnější vzhled. Jedním z hlavních otazníků zůstává, zda se na iPhonu objeví kulaté ikony aplikací, podobně jako u VisionOS. Ať tak či onak, pokud se tyto spekulace potvrdí, iOS 19 nás čeká se zjednodušeným a částečně průhledným rozhraním.