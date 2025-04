Jak Facebooku a Instagramu zakázat, aby svou AI trénoval na vašich osobních datech

Pokud patříte mezi evropské uživatele některé ze služeb společnosti Meta, zbystřete. Firma totiž oznámila důležitou změnu v tom, jak nakládá s veřejně sdílenými daty. Týká se to platforem jako Facebook, Instagram nebo Threads – a ano, i vašeho obsahu. Nově totiž plánuje tato data využívat k trénování svých generativních modelů umělé inteligence. A pokud s tím nesouhlasíte, máte čas jen do 27. května, abyste to společnosti jasně dali najevo prostřednictvím speciálního online formuláře.

Meta tímto krokem prakticky říká: „Pokud se neozvete, bereme to jako souhlas.“ A to i přesto, že jde o tak citlivou věc, jakou je využití fotek, popisků, komentářů nebo dotazů zaslaných přes Meta AI k vylepšování robotických mozků. Výjimkou zůstává WhatsApp, jehož obsah se této změny nedotýká.

Tichý souhlas? Nikoli nutně navždy

Je ale férové dodat, že i po tomto datu bude možné z trénování AI modelů vycouvat. Možnost vyplnit zmíněný formulář zůstane přístupná i poté, jen už nebudete mít jistotu, že vaše data nebyla alespoň částečně zpracována. Samotná Meta přitom slibuje, že každému, kdo svůj nesouhlas vyjádří, zašle potvrzovací e‑mail, a zároveň přestane používat jeho veřejně sdílené informace a interakce s funkcemi Meta AI pro trénování svých chytrých algoritmů. Tato námitka se přitom automaticky vztahuje na všechny účty, které má daný uživatel s Meta propojené.

Není to ale stoprocentní ochrana

Ani odeslání formuláře však neznamená úplnou imunitu. Meta si v pravidlech nechává zadní vrátka – například pokud se vaše jméno nebo fotka objeví na snímku, který veřejně sdílí někdo jiný, může je technologický gigant využít dál. Podobně to platí i pro zmínky ve veřejných komentářích. Zcela mimo tuto změnu zůstávají děti do 18 let a veškerá soukromá komunikace mezi dospělými v rámci „přátelských a rodinných“ konverzací.

Jinak řečeno – pokud si nepřejete, aby se váš veřejný obsah stal potravou pro digitální neuronky společnosti Meta, doporučujeme nečekat a formulář co nejdříve vyplnit. Odkaz na něj naleznete níže s tím, že povinnou položkou je ve formuláři jen vyplnění mailu, přes který jste do Facebooku či Instagramu zaregistrovaní.

Formulář, skrze který lze vznést námitku proti používání vašich dat pro trénink AI Mety naleznete zde