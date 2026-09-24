Meta se do chytrých brýlí opřela naplno. Nové Ray-Ban vydrží až 12 hodin a dostanou osobního AI agenta, jiné jsou bez kamer

Meta dnes v noci ukázala futuristické VR Glasses vážící pouhých 100 gramů, u brýlí ale zdaleka neskončila. Na Connect 2026 totiž představila i řadu dalších opravdu zajímavých kousků, v jejichž čele stojí nové Ray-Ban Meta Audio. Ty se obejdou bez displeje a soustředí se především na zvuk a umělou inteligenci.
Ray-Ban Meta Audio jsou vůbec první čistě audio brýle Meta a zároveň nejlehčí a nejtenčí AI brýle, které společnost dosud vytvořila. A musím uznat, že jejich hmotnost je alespoň na papíře opravdu působívá. Brýle totiž váží pouhých 43 gramů, přesto ale zvládnou přehrávání hudby a podcastů, telefonní hovory i komunikaci s AI asistentem. Na jedno nabití pak mají vydržet až 12 hodin a nabíjecí pouzdro přidá dalších 48 hodin. K dispozici budou ve dvou provedeních Clubmaster a Burbank a celkem 23 kombinacích barev a skel. Předobjednávky už odstartovaly za cenu od 349 dolarů a první kusy mají dorazit 13. října.
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Nové Ray-Ban Meta Gen 3 i osobní AI agent
Kromě těchto brýlí představila Meta také Ray-Ban Meta Gen 3. Nová generace je oproti té předešlé dle slov výrobce tenčí a pohodlnější díky tomu, že dostala nastavitelné koncovky stranic. Potěší u ní ale třeba i výdrž až devět hodin na jedno nabití, což je opravdu solidní. Meta vylepšila i snímání zvuku a to konkrétně skrze pole šesti mikrofonů, které má podle výrobce potlačit více než 90 % okolního hluku, zatímco 12Mpx kamera zvládne natáčení ve 3K Ultra HD. Brýle jsou dostupné ve 27 kombinacích ve stylech Aviator, Zena a Wayfarer a jejich cena začíná na 449 dolarech.
Velkou roli bude hrát také Muse, nový osobní AI agent Meta, který má později zamířit právě do chytrých brýlí. Nejde přitom jen o dalšího chatbota odpovídajícího na otázky. Muse má pomáhat s každodenními úkoly, plánováním či dlouhodobými cíli a část práce dokáže vykonávat samostatně. Díky propojení s brýlemi by tak uživatel mohl řadu věcí řešit hlasem, aniž by vůbec vytahoval telefon. Meta zároveň výrazně rozšiřuje nabídku designů a cenových variant. Do konce letošního roku chce mít napříč značkami Ray-Ban, Oakley a Meta více než 100 různých variant brýlí. Nejlevnější nový Meta Adventurer přitom začíná na 249 dolarech.
Po představení 100gramových VR Glasses je tak směr Meta poměrně jasný. Firma nechce mít jedny chytré brýle pro všechny, ale vytvořit celou rodinu zařízení od relativně obyčejných audio brýlí přes modely s kamerou a AI až po plnohodnotnou virtuální realitu.