Zavřít reklamu

Meta se do chytrých brýlí opřela naplno. Nové Ray-Ban vydrží až 12 hodin a dostanou osobního AI agenta, jiné jsou bez kamer

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
0

Meta dnes v noci ukázala futuristické VR Glasses vážící pouhých 100 gramů, u brýlí ale zdaleka neskončila. Na Connect 2026 totiž představila i řadu dalších opravdu zajímavých kousků, v jejichž čele stojí nové Ray-Ban Meta Audio. Ty se obejdou bez displeje a soustředí se především na zvuk a umělou inteligenci.

Mohlo by vás zajímat

Ray-Ban Meta Audio jsou vůbec první čistě audio brýle Meta a zároveň nejlehčí a nejtenčí AI brýle, které společnost dosud vytvořila. A musím uznat, že jejich hmotnost je alespoň na papíře opravdu působívá. Brýle totiž váží pouhých 43 gramů, přesto ale zvládnou přehrávání hudby a podcastů, telefonní hovory i komunikaci s AI asistentem. Na jedno nabití pak mají vydržet až 12 hodin a nabíjecí pouzdro přidá dalších 48 hodin. K dispozici budou ve dvou provedeních Clubmaster a Burbank a celkem 23 kombinacích barev a skel. Předobjednávky už odstartovaly za cenu od 349 dolarů a první kusy mají dorazit 13. října.

02 Ray Ban Meta Audio Carousel 01 02_Ray-Ban-Meta-Audio_Carousel_01
02 Ray Ban Meta Audio Carousel 02 02_Ray-Ban-Meta-Audio_Carousel_02
02 Ray Ban Meta Audio Carousel 03 02_Ray-Ban-Meta-Audio_Carousel_03
02 Ray Ban Meta Audio Carousel 04 02_Ray-Ban-Meta-Audio_Carousel_04
02 Ray Ban Meta Audio Carousel 05 02_Ray-Ban-Meta-Audio_Carousel_05
03 Ray Ban Meta Gen3 Carousel 01 03_Ray-Ban-Meta-Gen3_Carousel_01
03 Ray Ban Meta Gen3 Carousel 02 03_Ray-Ban-Meta-Gen3_Carousel_02
03 Ray Ban Meta Gen3 Carousel 03 03_Ray-Ban-Meta-Gen3_Carousel_03
03 Ray Ban Meta Gen3 Carousel 04 03_Ray-Ban-Meta-Gen3_Carousel_04
05 KYLIE 05_KYLIE
07 LISA 07_LISA
08 Meta Glasses Carousel 01 08_Meta-Glasses_Carousel_01
08 Meta Glasses Carousel 02 08_Meta-Glasses_Carousel_02
08 Meta Glasses Carousel 03 08_Meta-Glasses_Carousel_03
08 Meta Glasses Carousel 04 08_Meta-Glasses_Carousel_04
Introducing Ray Ban Meta Audio and More AI Glasses Styles Header Introducing-Ray-Ban-Meta-Audio-and-More-AI-Glasses-Styles_Header
Vstoupit do galerie

Nové Ray-Ban Meta Gen 3 i osobní AI agent

Kromě těchto brýlí představila Meta také Ray-Ban Meta Gen 3. Nová generace je oproti té předešlé dle slov výrobce tenčí a pohodlnější díky tomu, že dostala nastavitelné koncovky stranic. Potěší u ní ale třeba i výdrž až devět hodin na jedno nabití, což je opravdu solidní. Meta vylepšila i snímání zvuku a to konkrétně skrze pole šesti mikrofonů, které má podle výrobce potlačit více než 90 % okolního hluku, zatímco 12Mpx kamera zvládne natáčení ve 3K Ultra HD. Brýle jsou dostupné ve 27 kombinacích ve stylech Aviator, Zena a Wayfarer a jejich cena začíná na 449 dolarech.

Velkou roli bude hrát také Muse, nový osobní AI agent Meta, který má později zamířit právě do chytrých brýlí. Nejde přitom jen o dalšího chatbota odpovídajícího na otázky. Muse má pomáhat s každodenními úkoly, plánováním či dlouhodobými cíli a část práce dokáže vykonávat samostatně. Díky propojení s brýlemi by tak uživatel mohl řadu věcí řešit hlasem, aniž by vůbec vytahoval telefon. Meta zároveň výrazně rozšiřuje nabídku designů a cenových variant. Do konce letošního roku chce mít napříč značkami Ray-Ban, Oakley a Meta více než 100 různých variant brýlí. Nejlevnější nový Meta Adventurer přitom začíná na 249 dolarech.

Mohlo by vás zajímat

Po představení 100gramových VR Glasses je tak směr Meta poměrně jasný. Firma nechce mít jedny chytré brýle pro všechny, ale vytvořit celou rodinu zařízení od relativně obyčejných audio brýlí přes modely s kamerou a AI až po plnohodnotnou virtuální realitu.

Meta produkty lze zakoupit například zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.