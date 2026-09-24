Meta Charm: vaše osobní tamagotchi s AI agentem Muse je tu

Osobní asistent od společnosti Meta z názvem Muse může být teď kdekoli, kde jste vy a to díky novému přívěšku na klíče Muse Charm. Zařízení v podobě legendárního tamagotchi má malý, ale na první pohled velmi kvalitní displej, na kterém vidíte avatara svého AI agenta Muse. Novinku představil sám Mark Zuckerberg v závěru výroční akce Meta Connect ve stylu legenádrního one more thing. Zařízení by mělo být dostupné v prosinci a k prvním uživatelům by se mělo dostat před Vánoci. Což je celkem šibeniční temrín, vzhledem k tomu, že Mark uvedl, že vývojáři ještě musí doladit rozmístění interních komponent. Agent Muse je v podstatě místo ve kterém je k dispozici váš avatar a můžete si s ním povídat a úkolovat jej jako klasického AI agenta.
Zařízneí má displej, na kterém vidíte animovaného avatara, reproduktory a také mikorofon, abyste s ním mohli komunikovat a zadávat mu pkoly. „Celý zážitek z Muse, včetně kompletního systému pro hlasovou komunikaci a avatara v reálném čase, jsme vměstnali do zařízení, které se vejde na klíčenku a je neustále připraveno k hovoru. Stačí klepnout na snímač otisků prstů v rohu a můžete začít mluvit, aniž byste museli odemykat telefon nebo otevírat aplikaci.Pokud tedy zrovna nemáte nasazené brýle, bude to zdaleka nejrychlejší způsob, jak komunikovat se svým agentem Muse a ukázat mu, co se kolem vás děje.“ řekl Zuckerberg