Co nabídne A20 Pro v iPhone 18 Pro? Nový čip M6 mnohé s předstihem odhaluje

Apple minulý týden oficiálně odhalil svůj nový čip M6. Stalo se tak těsně před očekávanou zářijovou keynote zaměřenou na nové iPhony. A vzhledem k tomu, že procesory řady A a M sdílejí velkou část své architektury, poskytuje nám tato novinka dosud nejjasnější obrázek o tom, co přesně přinese chystaný procesor A20 Pro do letošní řady iPhone 18 na Apple Keynote 2026.
M6 je prvním procesorem Applu, který je postaven na pokročilém 2nanometrovém výrobním procesu od společnosti TSMC. Podle všech předpokladů bude právě mobilní A20 Pro následovat hned po něm. Menší výrobní proces znamená vyšší hustotu tranzistorů, což Applu umožňuje vměstnat mnohem více výkonu do menšího prostoru.
Jablečný gigant tradičně nasazoval nové výrobní procesy nejprve u iPhonů, jelikož obrovský objem jejich výroby pomáhá snadněji zaplatit nákladné výrobní linky. Zavedení 2nm technologie v počítačovém čipu je tak nečekanou změnou strategie. Nedávné úniky přitom hovoří o tom, že by nový procesor A20 Pro mohl být až o 18 % rychlejší a o 30 % energeticky úspornější než jeho předchůdce A19 Pro.
Duální Neural Engine a pokročilé WMCM balení
Neural Engine v iPhonech zůstával od dob čipu A17 Pro prakticky nezměněn na 16 jádrech s výkonem 35 bilionů operací za sekundu. Nový procesor M6 přichází s převratným duálním 16jádrovým Neural Enginem. Podle Applu dokážou systémové nástroje oslovit oba enginy současně, což nabízí až dvojnásobný výpočetní výkon.
Tato změna souvisí s očekávaným přechodem na inovativní WMCM balení. To umožňuje integrovat operační paměť přímo na stejnou křemíkovou desku společně s procesorem, grafikou a Neural Enginem, čímž se radikálně zkracuje fyzická cesta mezi jednotlivými komponentami. Bude však velmi zajímavé sledovat, zda případná prostorová a tepelná omezení v šasi iPhonu dovolí Applu nasadit takto velký duální engine i do mobilní verze.
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Grafická vylepšení a mírnější nárůst paměti
Loňský čip A19 Pro zaznamenal díky novým neurálním akcelerátorům v GPU obrovský čtyřnásobný nárůst výkonu při zpracování umělé inteligence. Letos takový skok nečekejme. U čipu M6 činí mezigenerační zlepšení v této oblasti zhruba 30 %. Zákazníci se ovšem mohou těšit na další architektonická vylepšení, jako je o 50 % vyšší rychlost zpracování geometrie, modernizovaná dynamická mezipaměť (Dynamic Caching) a hardwarově akcelerovaný ray tracing.
Propustnost paměti, klíčová pro lokální běh velkých jazykových modelů na zařízení, se u čipu M6 zvýšila o 10 % na 170 GB/s. Tento konzervativní nárůst naznačuje, že Apple nadále používá osvědčené moduly LPDDR5X a prozatím nepřešel na rychlejší standard LPDDR6. Pokud se u mobilního čipu dočkáme podobného 10% posunu, stoupne propustnost z loňských 76,8 GB/s na přibližně 85 GB/s. Na papíře vše vypadá skvěle. Nicméně je otázkou, jak takový brutální nárůst výkonu využije běžný uživatel. Troufám si říct, že jsem nikdy maximální výkon z iPhonu nevyždímal, a to jsem zkoušel kdejaké věci. Běžnému smrtelníkovi zřejmě postačí říct, že nový A20 Pro bude výkonnější a úspornější, což je ale asi to, co od něj tak nějak čekáme všichni. Nicméně pokud se úspornost projeví na výdrži baterie, ve výsledku budu opravdu spokojený.