Nejvyšší čas na změnu? Představení nového iPhone na začátku září přestává dávat smysl

Psaní o Apple produktech mě živí již takřka 10 let, takže pamatuji dobu, kdy jsme natěšení čekali na iPhone X a každý únik informací byl takřka posvátný. Tehdy totiž unikaly informace opravdu velmi málo a celkově se Apple dařilo držet informace o chystaných produktech takřka dokonale pod pokličkou. Ano, nakonec jsme se toho o iPhone X dozvěděli už před představením docela dost, nicméně v žádném případě nelze říci, že bychom jej znali tak dokonale, jako známe novou generaci iPhone před jejím představením v posledních letech. Úniky informací se navíc rok od roku stupňují a když jsem letos sledovat na internetu dění na veletrhu IFA, upřímně si říkám, zda je pro Apple vůbec ještě smysluplné představovat iPhone na začátku září a snažit se držet informace o něm pod pokličkou, když se vlastně pár dní před jeho oficiální premiérou ukáže skrze makety.
Není žádným tajemstvím, že v minulosti Apple proti únikům tvrdě bojoval. Například v roce 2010 se Apple kvůli ztracenému prototypu iPhonu 4 pustil do webu Gizmodo s takovou vervou, jako by nešlo o telefon zapomenutý v baru, ale o státní převrat v Cupertinu. Gizmodo tehdy zařízení koupilo, rozebralo a ukázalo světu dřív, než ho Steve Jobs stačil vytáhnout na pódiu, čímž Applu zkazilo dokonale choreografované kouzelnické číslo. Firma na to reagovala tvrdě přes žádosti o vrácení prototypu, právní tlak až po policejní razii u editora Jasona Chena. Tehdy byl tedy Apple evidentně zcela posedlý tajemstvím jako součástí značky a zároveň disponoval schopností proměnit i vlastní trapas v technologickou mytologii. To už ale dnes neplatí. Úniků informací je jednak nepřeberné množství a jednak už Apple ani zdaleka tak agresivně proti nim nebojuje, což dokládá právě dění na IFA v posledních letech.
Ačkoliv Apple paradoxně na IFA veletrhu nepůsobí, vzhledem k jeho postavení na technologickém trhu se tento veletrh točí z velké části kolem jeho produktů, respektive pak kolem příslušenství pro ně. Háček je však v tom, že toto příslušenství je prezentováno na maketách chystaných novinek, které si svou premiéru mají odbýt s ohledem na načasování veletrhu na úplný začátek září, jen pár dní později. Poslední roky tak tím to způsobem odhalily barevné varianty, loni pak vzhled supertenkého iPhone Air či zadní fotomodul iPhone 17 Pro a letos v plné kráse iPhone Ultra. A protože se makety těchto telefonů objevují na stáncích těch největších a nejznámějších výrobců, je prakticky jisté, že se skutečně díváme na blízkou budoucnost.
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To je sice na jednu stranu pro technologického fanouška zajímavé, na druhou stranu tím však bohužel přicházíme o jakékoliv překvapení z hlediska vzhledu, což je docela škoda. Přeci jen, je to právě vzhled, co člověka „na první dobrou“ dokáže zaujmout a přitáhnout jej k dané technologii. Jak však píšu výše, Apple se k těmto „únikům“ staví naprosto benevolentně a absolutně je neřeší, přestože de facto znamenají to, že jeho Keynote ztratí pomyslnou jiskru a kdo se vyloženě nezajímá o technické specifikace, ale jen o vzhled, už se na ní ani dívat nemusí.
Upřímně mě tento přístup docela překvapuje, protože si myslím, že se i kvůli němu Apple produkty stávají tak trochu nudnou záležitostí, která lidi přestává zajímat čím dál méně právě kvůli tomu, že už kolem nich není taková ta aura tajemna do poslední chvíle. Zároveň mě celkem zaráží, že se Apple příliš nesnaží s podobnými věcmi bojovat. Respektive ano, sem tam zažaluje nějakého leakera, ale troufám si říci, že na jednu žalobu připadá dalších 10 velkých úniků. Abych však Apple nekřivdil, musím jedním dechem dodat, že dnešní doba je na boj s úniky informací samozřejmě daleko složitější než roky předešlé, protože rychlost šíření informací extrémním způsobem narostla a metody, které na potlačení úniků stačily dříve, už prostě fungovat nemusí.
Zároveň bych se úplně nedivil tomu, kdyby Apple tyto úniky záměrně ignoroval a svou nečinností je vlastně do jisté míry přiživoval, protože se jedná o bezplatný marketing jeho produktů, na kterých beztak na konci dne vydělá nejvíc on sám. Veškeré články, které se o nich napíší, či videa, která se o nich natočí, pak jen zvýší jejich dosah a ač je trochu poodhalí, ve výsledku stále platí, že o nich dají vědět světu. Upřímně proto vlastně sám nevím, co si o celé situaci vlastně myslet, protože mě na jednu stranu mrzí, že tajemno kolem Apple už tak nějak odeznělo, ale na druhou stranu si dokážu živě představit, že je to ze strany kalifornského giganta vlastně záměr nebo chcete-li změna strategie, která jej dovedla finančně tam, kde je teď. Takže ačkoliv v titulku píšu, že představení iPhone v září přestává dávat smysl, vlastně musím nakonec uznat, že může naopak dávat smysl naprosto dokonalý.