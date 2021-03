Takto Apple bojuje v továrnách dodavatelů proti únikům informací o chystaných novinkách

Není žádným tajemstvím, že se Apple dlouhodobě snaží veškeré informace o svých produktech držet pod pokličkou až do jejich oficiálního představení. Zatímco v minulosti se mu to dařilo poměrně dobře, v posledních letech unikají informace o jeho chystaných novinkách s trochou nadsázky dnes a denně. Poměrně překvapivé je pak to, že kromě nejrůznějších spekulací býváme svědky i poměrně kvalitních fotografií komponentů či již hotových produktů, které musí být zachyceny buď zaměstnanci ve výrobních fabrikách, nebo v horším případě například u nich doma po jejich odcizení. Právě únikům informací z továren se ale nyní rozhodl Apple vyhlásit ještě ostřejší válku.

Jelikož již stávající bezpečností mechanismy evidentně nedostačují, vydal Apple pro své dodavatele a jejich výrobny nové bezpečnostní pokyny, které by měly úniky fotek i informací vymýtit. Kalifornský gigant bude například nově vyžadovat, aby dodavatelé prověřili trestní minulost všech pracovníků působících na montážní lince nových Apple produktů a u těch, kteří mají trestní minulost, pak musí zamezit vstupu do míst, kde jsou doposud nevydané Apple produkty vyvíjeny či montovány. Po jejich představení pak mohou na jejich kompletaci tito pracovníci pracovat také.

Apple dále do továren nasadí vylepšenou verzi svého monitorovacího systému, která by měla být schopna velmi detailně sledovat pohyb jednotlivých komponent po továrně s tím, že jakmile zjistí nestandardní trvání přesunu, spustí poplach a tím donutí tamní bezpečnostní složky zdržení prošetřit. Strážní v továrnách pak budou muset vést o pracovnících, kteří mají za úkol přepravovat jednotlivé komponenty pro chystané Apple produkty po továrně, detailní záznamy, které poslouží k potenciálnímu vyšetřování úniků.

Dalším zajímavým bezpečnostním prvkem je vytvoření vylepšeného kamerového systému, který bude mít za úkol snímat veškerá vozidla zaparkovaná v prostorách továren ze všech čtyř jejich stran, což by mělo opět pomoci v odhalování možných krádeží komponentů či snaze je fotografovat. Na kamery pak bude Apple ještě více spoléhat i při likvidaci prototypů a vadných komponentů. Jejich ničení je zaznamenáváno již nyní, avšak jen na krátkou dobu. Nové bezpečnostní pokyny však nařídí fabrikám záznamy likvidace uchovat nejméně po dobu 180 dnů.

Jak tedy můžete sami vidět, pravidla, která se rozhodl Apple nově u svých dodavatelů nastavit, jsou opravdu tvrdá a není pochyb o tom, že v boji s úniky informací o jeho produktech pomohou. Poměrně paradoxní je nicméně to, že dokument, který obsahuje výše zmíněné “šílenosti” obsahuje například i zavedení vyžádání identifikace občanským průkazem u návštěv fabriky, což je věc, kterou by zřejmě nejeden z nás čekal zavedenou už dávno. Ladí se ale holt na všech frontách.