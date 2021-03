Začátek konce úniků? Apple s březnovou Keynote nikdy nepočítal, leakerům podstrčil falešné datum

Blíží se konec úniků informací v takové míře a rozměrech, jak jsme zvyklí nyní? Z vyjádření přesného leakera Jona Prossera tak lze (bohužel) usuzovat. Applu totiž zřejmě došla s velkými úniky informací ohledně jeho plánů trpělivost a začal proto podnikat kroky, které leakery před veřejností zdiskreditují, tím jim uberou sledovanost a tím je de facto vyřadí ze hry.

Už příští úterý se měla podle na sobě nezávislých zdrojů třech nejlepších leakerů současnosti konat první letošní Apple Keynote, na které se měly světu představit nové AirPods 3 spolu s iPady Pro, AirTagy či novou Apple TV. Že se tak stane měl pak Apple tento týden formálně potvrdit skrze pozvánky, které se očekávaly toto úterý kolem 18. hodiny. Nic takového se však nakonec k překvapení mnoha jablíčkářů, ale i samotných leakerů nestalo. Kde byl zakopaný pes se nyní rozhodl zanalyzovat právě Prosser, dle kterého je vysvětlení jediné – Applu se nějakým způsobem podařilo mezi zdroje leakerů (které může teoreticky znát) rozšířit “zaručené” informace o březnové Keynote, které od nich leakeři následně s ohledem na jejich předešlou spolehlivost přebrali a vypustili do světa. Minimálně Prosser měl sice od jednoho ze svých zdrojů echo, že v březnu neproběhne zhola nic a vše ne plánováno na duben, s ohledem na minulost Applu a další leakery se však zdála dubnová – která byla mimochodem v plánu už ve chvíli, kdy svět hovořil o 23. březnu – Keynote jako více než nepravděpodobná.

S ohledem na nynější husarský kousek Applu se proto nabízí otázka, zda nyní nestojíme na prahu konce velkých úniků, jelikož je kalifornský gigant dokáže dle všeho ovlivňovat mnohem lépe, než si svět doposud myslel. Pravdou sice je, že se ve světě Applu dlouhodobě hovoří o tom, že Apple pravděpodobně s leaky určitým způsobem pracuje a snaží se své fanoušky spolu s leakery mást. Vždy se ale jednalo spíše o akce menšího rozsahu, kdy byl Apple pravděpodobně schopen zmást svět v menším měřítku. Právě to ale může být nyní pryč.

Až čas samozřejmě ukáže, čeho všeho je Apple na poli úniků informací o jeho produktech a celkově plánech schopen. Vyloučit totiž samozřejmě nejde ani to, že bylo nynější zmatení s Keynote obrovskou náhodou, kterou již nebude schopen zopakovat a úniky tak poběží ve stejné míře jako nyní. Na druhou stranu je ale stejně tak pravděpodobné, že se mu nyní podařila konečně nalézt dobrá zbraň na věc, která jej již roky trápí a se kterou by rád zatočil – tedy alespoň v takové míře, ve které je nyní. Zda by to bylo pro jablečnou komunitu špatně, nebo naopak jen a jen dobře už si nicméně musí odpovědět každý sám.