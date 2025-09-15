Přestaly Applu vadit úniky informací? To, co se dělo letos, nemá obdoby

Když začal být Apple populární mezi širokou veřejností, začal si čím dál víc střežit své soukromí a chránit se před úniky informací. Ve chvíli, kdy společnost představila světu iPhone, začalo být vedení doslova paranoidní – a to až do takové míry, že tým, který vyvíjel software, nevěděl, jak bude vypadat zařízení, na němž bude tento software fungovat. Zaměstnanci, kteří cokoli vynesli, byli tvrdě stíháni a Apple řešil úniky i sebemenší součástky. To se však postupem času začalo měnit a najednou mu přestalo vadit, že se něco dostane na světlo světa. Tedy, vadit mu to přestalo do té míry, že za to nepodával žaloby, ale stále jste se vyzrazením nějakého tajemství dostali do nelibosti. Letos se však poprvé odehrálo něco, na co jsme nebyli zvyklí – i ti největší a nejprestižnější výrobci příslušenství okázale promovali produkty pro iPhone 17 Pro a iPhone Air dny i týdny před jejich oficiálním uvedením.
Zakročit proti prodejcům a výrobcům je pro Apple přitom mnohem snazší než proti novinářům, kteří se vždy mohou odvolávat na své zdroje a v podstatě jim kromě nepozvání na akce není moc co udělat. Applu tedy pomalu, ale jistě přestalo vadit, že v podstatě neexistuje moment překvapení. Přestalo existovat napětí mezi fanoušky ohledně toho, jak bude nový produkt vypadat, a prezentace Applu tak většinou jen potvrdí to, co se dlouhé týdny vědělo více méně oficiálně. Na konci dne je tak opět vidět, že z Applu pomalu, ale jistě vyprchává ten firemní duch, na který jsme byli dlouhé dekády zvyklí a který dělal Apple tím, čím byl.
Fotogalerie
Ano, samozřejmě i dnes existují situace, které Apple netoleruje – například když Jon Prosser prozradil, jak bude vypadat iOS 26. Celkově však Apple úniky již příliš neřeší a z celé keynote se vytratilo napětí i tajemství, které – i když jsme vždy měli nějaké informace – přesto existovalo. Ve chvíli, kdy vám pár dní nebo týdnů předem ti největší a nejrenomovanější výrobci příslušenství na světě ukážou, jak budou telefony vypadat a jak budou vypadat v jejich obalech, se zkrátka už příliš není na co těšit.