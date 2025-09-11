A19 vs. A19 Pro: V čem konkrétně se liší srdce iPhone 17, Air a 17 Pro

Společně s novými iPhony 17 Apple v úterý odhalil také zcela novou generaci procesorů v podobě A19 a A19 Pro. Celkem tři varianty čipů přinášejí lepší výkon, vyšší efektivitu a nové možnosti pro AI. Základní iPhone 17 dostal standardní čip A19. iPhone Air a iPhone 17 Pro používají A19 Pro. Všechny varianty jsou vyráběny nejnovějším 3nm procesem, který zajišťuje lepší poměr výkonu a spotřeby energie. Podle Applu na tom jsou nové čipy následovně:
- A19 (iPhone 17) – 6jádrové CPU, 5jádrové GPU
- A19 Pro (iPhone Air) – 6jádrové CPU, 5jádrové GPU
- A19 Pro (iPhone 17 Pro/Pro Max) – 6jádrové CPU, 6jádrové GPU
Apple zdůrazňuje, že A19 Pro má nejrychlejší CPU v historii smartphonů a zároveň nejpokročilejší GPU. CPU má obsahovat o 50 % větší cache, lepší predikci větvení a vyšší propustnost. GPU pak přináší druhou generaci dynamické cache, vyšší matematický výkon a jednotnou kompresi obrazu. Každé GPU jádro rovněž obsahuje Neural Accelerator, který posouvá výkon AI modelů a lokálních výpočtů. Součástí je i nový 16jádrový Neural Engine, aktualizovaný zobrazovací engine a obrazový procesor. Modely iPhone 17 Pro a Pro Max využívají vapor chamber chlazení, které umožňuje čipu A19 Pro dlouhodobě držet vysoký výkon. Apple tvrdí, že díky kombinaci nové architektury a chlazení nabízí až o 40 % lepší trvalý výkon než A18 Pro. iPhone Air i „pročková řada“ mají více RAM a z 8 GB povýšili na 12 GB. Základní iPhone 17 má stále 8 GB RAM. Přemýšlíte o upgradu?