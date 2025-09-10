iPhone 17 Pro opouští titan! Tohle je důvod

Apple se u modelů iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max rozloučil s titanovým rámem, který poprvé použil v roce 2023 u řady iPhone 15 Pro. Nově přechází na hliníkový unibody design. Důvod? Lepší chlazení, nižší váha a ekologičtější výroba.
Hliník místo titanu kvůli přehřívání
Titan přinesl vyšší odolnost a tuhost, ale také hůř odváděl teplo, což vedlo u předchozích modelů k problémům s přehříváním. Nový čip A19 Pro a výkonnější hardware vyžadují účinnější chlazení – a právě hliník má mnohem lepší tepelnou vodivost než titan. V kombinaci s vapor chamber systémem tak Apple minimalizuje riziko přehřátí i při náročném používání.
Kromě toho je hliník lehčí, levnější a lépe opracovatelný. Titan vyžaduje přesné CNC obrábění, má vyšší zmetkovitost a náročnější výrobu. Apple tak volí materiál, který lépe odpovídá požadavkům na masovou produkci a ekologickou udržitelnost.
Nové barvy a ekologický přístup
Přechod na hliník umožnil Apple nabídnout nové barvy – tmavě modrou a oranžovou. Titan totiž omezuje možnosti eloxování, a proto nebyly u minulých Pro modelů dostupné výraznější odstíny.
Fotogalerie
Hliník navíc lépe zapadá do ekologické strategie firmy. Díky partnerství se slévárnami s nízkou uhlíkovou stopou a efektivnímu recyklačnímu systému může Apple zpracovávat hliník mnohem udržitelněji než titan. Titan ale zcela nezmizí – iPhone Air, ultratenký model o tloušťce 5,6 mm, titan nadále využívá kvůli potřebné pevnosti. V Pro řadě však ustupuje praktičtějšímu řešení.
Hliník asi lehčí je, ale iPhony ne, vracíme se váhou do doby nerezu 😬