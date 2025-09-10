iPhone Air získal rychlejší 5G modem, tuto věc ale postrádá

Nový iPhone Air přichází s modernizovaným hardwarem, který má za cíl nabídnout kombinaci štíhlého designu, delší výdrže baterie a vyššího výkonu. Apple přitom nezapomněl ani na oblast konektivity, kde nasadil zcela nový modem. Výsledkem je rychlejší připojení k sítím páté generace, a to s lepší efektivitou než u předchozích modelů. Přesto se u této technologie objevuje jedno zásadní omezení, které může některým uživatelům chybět.
Nový modem C1X
Namísto očekávaného čipu C1, který Apple použil v iPhonu 16e, se v iPhonu Air objevuje nový modem C1X. Podle výrobce je až dvojnásobně rychlý oproti předchozí generaci, přičemž využívá stejné sítě a technologie. Ve srovnání s Qualcomm modemem v iPhonu 16 Pro je navíc nejen rychlejší, ale také o 30 % úspornější. Apple tak označuje C1X za nejefektivnější modem v historii iPhonu.
Efektivnější čip se pozitivně projevil také na výdrži baterie. I přes tenčí konstrukci dokáže iPhone Air nabídnout až 27 hodin přehrávání videa, zatímco iPhone 16e s modemem C1 zvládne přibližně 26 hodin. Uživatelé tak získají lehčí zařízení bez kompromisů v oblasti autonomie.
Zatímco rychlost a efektivita čipu C1X jsou působivé, modem má své limity. Apple totiž u iPhonu Air zůstal pouze u podpory sub-6GHz 5G pásem. To jsou sítě, které tvoří drtivou většinu pokrytí po celém světě, včetně menších měst a venkovských oblastí. Chybí však podpora mmWave 5G, kterou najdeme například u iPhonu 17, 17 Pro a 17 Pro Max. mmWave nabízí extrémně vysoké rychlosti, ale její využití je omezené na velká města a hustě obydlené lokality. Pro většinu uživatelů tedy absence mmWave nebude zásadní překážkou, přesto jde o funkci, která může v očích technologických nadšenců působit jako mínus.
mmWave 5G stejně není nikde v CZ pro běžnou populaci dostupná… tento problém není ani ve velkých městech v CZ/SK to že to Air nemá.