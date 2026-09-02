Tim Cook předává Apple s rekordním růstem hodnoty. John Ternus však musí jít vlastní cestou

Agentura Bloomberg zveřejnila ohromující statistiky mapující finanční úspěchy Applu během éry Tima Cooka. Akcionáři si za dobu jeho působení v křesle generálního ředitele připsali kumulativní zisk 2 275 %, což při započtení vyplacených dividend představuje celkovou návratnost neuvěřitelných 2 736 %. Cook přebíral společnost s tržní kapitalizací necelých 350 miliard dolarů a dokázal ji přetransformovat v kolos s hodnotou 4,6 bilionu dolarů, jehož portfolio se masivně rozrostlo o chytré hodinky, sluchátka AirPods nebo rozsáhlé finanční služby.
Masivní finanční růst jako vedlejší produkt
Ačkoliv tato čísla naznačují, že nový lodivod Applu John Ternus bude mít pozici nesmírně složitou, neměl by se podle mnoha názorů snažit Cookův finanční úspěch za každou cenu napodobit. Peníze by totiž neměly být primárním cílem. Oba jeho předchůdci sdíleli filozofii, že finanční úspěch je pouze přirozeným vedlejším produktem toho, když děláte věci správně.
Steve Jobs to kdysi shrnul velmi výstižně: „Pokud se zaměříte na tvorbu skutečně skvělých produktů, zisky se dostaví samy.“ Tuto myšlenku si osvojil i sám Tim Cook, který často opakoval, že se nikdy neohlížel na krátkodobé čtvrtletní výsledky, ale vždy se soustředil na dlouhodobé směřování společnosti.
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Nedělej to, co bych dělal já. Udělej správnou věc
Druhým klíčovým důvodem, proč by Ternus neměl Cooka pouze slepě kopírovat, je slavná rada, kterou dal před lety umírající Steve Jobs právě Timu Cookovi: „Neptej se, co bych udělal já. Prostě udělej tu správnou věc.“ Nový šéf Applu by si tedy neměl klást otázku, jak by v dané situaci postupovali Jobs nebo Cook. Měl by Apple řídit takovým způsobem, který on sám považuje za nejlepší pro úspěšný vývoj těch nejdokonalejších produktů a pro zachování silné firemní kultury. Lze očekávat, že John Ternus bude jako generální ředitel naprosto odlišný, přesně jako se od Jobse lišil Cook. Cílem pro následující roky není napodobovat vzorce z minulosti, ale dívat se dopředu a následovat vlastní instinkt.