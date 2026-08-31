Nejlepší výroky Tima Cooka: 7 citátů, které dokonale vystihují končícího šéfa Apple

Tim Cook stojí v čele Applu už patnáct let a za tu dobu se z člověka, který měl podle mnohých především nelehký úkol nahradit Steva Jobse, stal jeden z nejvýraznějších šéfů technologického světa. Apple pod jeho vedením vyrostl do rozměrů, o kterých se společnosti v době Jobsovy smrti ani nesnilo, a přestože je Cook svým vystupováním svému předchůdci téměř přesným opakem, v jedné věci jsou si velmi podobní. Oba mají poměrně jasnou představu o tom, co má Apple představovat a jakým způsobem by měl měnit svět kolem sebe. Cook navíc během let poskytl nespočet rozhovorů, vystoupil na univerzitách, konferencích i před zaměstnanci Applu a právě při těchto příležitostech vznikla řada výroků, které jeho pohled na vedení firmy, život, soukromí i mezilidské vztahy vystihují možná lépe než cokoli jiného. Nyní, když do konce jeho funkce jako CEO Apple zvývají již jen hodiny, stojí za to připomenout si t nejlepší výroky, které kdy řekl Tim Cook.
Radost má být v cestě, nikoli až v cíli
“Let your joy be in your journey — not in some distant goal.”
„Najděte radost v samotné cestě, ne až v nějakém vzdáleném cíli.“
Jeden z Cookových výroků, který vlastně vůbec nemusí souviset s Applem. Připomíná jednoduchou věc, na kterou se při honbě za výsledky snadno zapomíná. Pokud člověk čeká, že bude spokojený až ve chvíli, kdy dosáhne určitého cíle, může zjistit, že většinu života strávil pouze čekáním. Podle Cooka by proto měl být smysl i radost už v samotné cestě.
Na prvním místě jsou lidé
“My values come from my parents. They taught me to put people first.”
„Moje hodnoty pocházejí od mých rodičů. Naučili mě dávat lidi na první místo.“
Cook se při svých veřejných vystoupeních často vrací k hodnotám, které si přinesl z domova. Právě důraz na lidi a jejich postavení nad samotné technologie je motivem, který se v jeho vyjádřeních opakuje dlouhodobě. Technologie podle něj nemají být cílem samy o sobě, ale především prostředkem, který má lidem pomáhat.
Stačí být kamínkem, který vytvoří vlnu změny
“You want to be the pebble in the pond that creates the ripple for change.”
„Chcete být tím kamínkem v rybníce, který vytvoří vlnu změny.“
Cook tímto přirovnáním vystihuje myšlenku, že i zdánlivě malý čin může spustit mnohem větší změnu. Nemusíte sami změnit celý svět. Někdy stačí udělat první krok, který ovlivní další lidi a postupně vytvoří efekt sahající mnohem dál, než jste původně čekali.
Soukromí je lidské právo
“Privacy to us is a human right. It’s a civil liberty.”
„Soukromí je pro nás lidským právem. Je to občanská svoboda.“
Pokud existuje téma, se kterým je Tim Cook během svého působení v čele Applu spojen mimo samotné produkty nejvíc, je to ochrana soukromí. Apple z ní během jeho vedení udělal jednu ze základních součástí své veřejné identity a Cook ji opakovaně staví nikoli pouze do role technologické funkce, ale základního práva člověka.
Kdo chce změnit svět, musí být ochoten riskovat
“If you want to change the world, you have to be willing to take risks.”
„Pokud chcete změnit svět, musíte být ochotni riskovat.“
Firma velikosti Applu by mohla velmi snadno sklouznout k tomu, že bude pouze opatrně chránit své postavení. Cook však dlouhodobě zdůrazňuje, že skutečná změna vyžaduje riziko. Ne každý nový produkt nebo rozhodnutí musí uspět, ale bez ochoty opustit bezpečnou cestu podle něj není možné vytvářet něco skutečně nového.
Nejdůležitější je umět naslouchat
“The most important thing you can do is listen.”
„To nejdůležitější, co můžete udělat, je naslouchat.“
Možná právě tento výrok nejlépe ukazuje rozdíl mezi Timem Cookem a Stevem Jobsem. Zatímco Jobs byl známý tím, že dokázal svou představu prosadit téměř za každou cenu, Cook je mnohem více týmovým manažerem. Naslouchání lidem kolem sebe považuje za jednu ze základních vlastností dobrého lídra a svou roli nevnímá pouze jako někoho, kdo rozdává příkazy.
Život je křehký a zítřek nemáme jistý
“Life is fragile. We’re not guaranteed tomorrow.”
„Život je křehký. Nikdo z nás nemá zaručeno, že tu zítra bude.“
Ze všech Cookových výroků je tento možná nejméně technologický, ale zároveň jeden z nejsilnějších. Připomíná, že bez ohledu na velikost firmy, majetek nebo pracovní úspěchy existují věci, které člověk jednoduše nemůže považovat za samozřejmost. A právě proto má podle Cookovy filozofie význam věnovat čas věcem a lidem, na kterých skutečně záleží.
Tim Cook je jiný než Steve Jobs. Právě v tom je jeho síla
Když Tim Cook v roce 2011 převzal vedení Applu, prakticky okamžitě začalo srovnávání se Stevem Jobsem. Jenže Cook se nikdy nesnažil stát druhým Jobsem a čas ukázal, že to bylo správné rozhodnutí. Je méně teatrální, více systematický a mnohem více staví na spolupráci, hodnotách a dlouhodobém směřování společnosti.
Jeho výroky zároveň ukazují, že Apple pod jeho vedením nevnímá pouze jako výrobce elektroniky. Cook velmi často mluví o soukromí, odpovědnosti, lidských právech, životním prostředí nebo o tom, jakou roli může technologie hrát ve společnosti. Člověk může s jeho pohledem souhlasit či nikoli, po patnácti letech v čele Applu je však zřejmé, že firmě vtiskl vlastní identitu – a že se již dávno nepohybuje pouze ve stínu svého slavného předchůdce.