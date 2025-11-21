Tim Cook povečeřel s korunním princem Saúdské Arábie v Bílém domě. Co řešili?

Generální ředitel Applu Tim Cook se zúčastnil slavnostní večeře v Bílém domě, kterou uspořádal americký prezident Donald Trump na počest saúdského korunního prince Mohammeda bin Salmana. Informaci přinesl deník The New York Times.
Jednalo se o první oficiální návštěvu prince Mohammeda ve Spojených státech od roku 2018, kdy došlo k mezinárodnímu skandálu kvůli vraždě novináře Jamala Khashoggiho. Podle CIA nesl princ za čin odpovědnost. Prezident Trump však během tiskové konference prince hájil a prohlásil: „Spoustě lidí se ten pán nelíbil.“
Apple chce mít v Saúdské Arábii kamenné obchody
Tim Cook a Mohammed bin Salman se poprvé setkali již v roce 2018, kdy spolu diskutovali o vzdělávání a vývoji aplikací v Saúdské Arábii. Od té doby Apple v zemi výrazně rozšířil svou přítomnost – v červenci 2025 zde otevřel online obchod a v roce 2026 plánuje první kamenné pobočky.
Apple zároveň investoval dvě miliardy dolarů do saúdských firem a Cook naposledy navštívil zemi v prosinci 2024. Je tedy zřejmé, že americký technologický gigant má zájem o hlubší ekonomickou spolupráci s Rijádem.
Nechyběl ani Elon Musk
Kromě Cooka se večeře zúčastnily další osobnosti technologického průmyslu – Elon Musk (X), Michael Dell (Dell), Jensen Huang (Nvidia) a Linda Su (AMD). Vzhledem k citlivému politickému kontextu je diskuse k tématu vedena v samostatném fóru zaměřeném na politické dění a je dostupná pouze registrovaným uživatelům.