Tim Cook povečeřel s korunním princem Saúdské Arábie v Bílém domě. Co řešili?

Martin Hradecký
Generální ředitel Applu Tim Cook se zúčastnil slavnostní večeře v Bílém domě, kterou uspořádal americký prezident Donald Trump na počest saúdského korunního prince Mohammeda bin Salmana. Informaci přinesl deník The New York Times.

Jednalo se o první oficiální návštěvu prince Mohammeda ve Spojených státech od roku 2018, kdy došlo k mezinárodnímu skandálu kvůli vraždě novináře Jamala Khashoggiho. Podle CIA nesl princ za čin odpovědnost. Prezident Trump však během tiskové konference prince hájil a prohlásil: „Spoustě lidí se ten pán nelíbil.“

Apple chce mít v Saúdské Arábii kamenné obchody

Tim Cook a Mohammed bin Salman se poprvé setkali již v roce 2018, kdy spolu diskutovali o vzdělávání a vývoji aplikací v Saúdské Arábii. Od té doby Apple v zemi výrazně rozšířil svou přítomnost – v červenci 2025 zde otevřel online obchod a v roce 2026 plánuje první kamenné pobočky.

Trump Cook Inauguace 1 Trump Cook Inauguace 1
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: CEO of Apple Tim Cook attends the inauguration of U.S. President-elect Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
Trump Cook Inauguace 5 Trump Cook Inauguace 5
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: CEO of Apple Tim Cook (C) speaks with Eric Trump and Lara Trump during the inauguration of U.S. President Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)
Trump Cook Inauguace 2 Trump Cook Inauguace 2
Sundar Pichai, chief executive officer of Alphabet Inc., from left, Shou Zi Chew, chief executive officer of TikTok Inc., Tim Cook, chief executive officer of Apple Inc., and Elon Musk, chief executive officer of Tesla Inc., following the 60th presidential inauguration in the rotunda of the US Capitol in Washington, DC, US, on Monday, Jan. 20, 2025. President Donald Trump launched his second term with a strident inaugural address that vowed to prioritize America's interests with a "golden age" for the country, while taking on "a radical and corrupt establishment." Photographer: Saul Loeb/AFP/Bloomberg via Getty Images
Elon Musk Elon Musk - 4
saudi prince 2 saudi prince 2
Zdroj: twitter.com
saudi prince fb saudi prince fb
Apple zároveň investoval dvě miliardy dolarů do saúdských firem a Cook naposledy navštívil zemi v prosinci 2024. Je tedy zřejmé, že americký technologický gigant má zájem o hlubší ekonomickou spolupráci s Rijádem.

Nechyběl ani Elon Musk

Kromě Cooka se večeře zúčastnily další osobnosti technologického průmyslu – Elon Musk (X), Michael Dell (Dell), Jensen Huang (Nvidia) a Linda Su (AMD). Vzhledem k citlivému politickému kontextu je diskuse k tématu vedena v samostatném fóru zaměřeném na politické dění a je dostupná pouze registrovaným uživatelům.

