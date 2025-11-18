Tim Cook skončí v čele Applu zřejmě už příští rok!

Apple čeká v příštím roce konec jedné letité éry, ve které se posunul na naprostý vrchol. Podle informací deníku Financial Times totiž kalifornský gigant výrazně zrychlil přípravy na nástupnictví současného šéfa Tima Cooka. A pokud se zákulisní hlasy nemýlí, přechod do další éry může přijít mnohem dřív, než kdokoliv čekal.
Podle zdrojů obeznámených s interním děním totiž vedení Applu i samotná dozorčí rada v posledních měsících „viditelně zintenzivnily“ plánování toho, kdo si po Cookovi převezme nejdůležitější kancelář v Cupertinu. Ačkoliv stále nepadlo definitivní rozhodnutí, nejčastěji skloňovaným jménem je John Ternus, současný Senior Vice President pro vývoj hardwaru. Právě on je v posledních letech podepsaný pod většinou klíčových produktů Applu od přechodu na Apple Silicon po nové generace iPhonů.
Zajímavé je, že zrychlené přípravy údajně nijak nesouvisí s aktuální výkonností Applu. Naopak, lidé blízcí společnosti tvrdí, že jde o dlouhodobě připravovaný krok, který jen dozrál v okamžiku, kdy Apple očekává jeden z nejsilnějších prodejních finišů za poslední roky. Firma každopádně nového CEO neoznámí dřív než po výsledcích za vánoční kvartál na konci ledna, což je tradiční moment, kdy se Apple nerad pouští do velkých otřesů.
Nechme se tedy překvapit, jak se celá situace kolem šéfa Applu vyrbí. Ostatně, načasování může ještě klidně změnit směr. Jedno je ale víceméně jisté. Éra Tima Cooka, během které Apple vyrostl na nejhodnotnější firmu planety a překopal téměř všechny své produktové řady, se pomalu blíží ke svému konci. Teď se jen čeká, kdo si převezme odpovědnost za další kapitolu.
