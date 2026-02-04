Tim Cook se objevil v Epsteinových spisech!

Přestože se v posledních dnech kolem zveřejněných e-mailů spojených s kauzou Jeffreyho Epsteina točí obrovské množství jmen miliardářů, politiků i členů královských rodin, Apple a jeho šéf Tim Cook se zatím drží spíš na okraji zájmu. Jak se ale nyní ukazuje, v dokumentech se jeho jméno přece jen objevuje, byť v mnohem méně výbušném kontextu, než by možná někteří čekali. Pokud tedy Tima stejně jako já vnímáte jako definici dobra a svým způsobem neutrální entitu, která žije prostě „jinak“, nemusíte se bát toho, že budete zklamaní.
Z dostupných informací totiž vyplývá, že Epstein byl v minulosti využíván jako prostředník při snaze tehdejšího šéfa vývoje Windows ve společnosti Microsoft Stevena Sinofskyho domluvit si schůzku právě s Timem Cookem. Celá záležitost se odehrála na přelomu let 2012 a 2013, tedy krátce poté, co Sinofsky nečekaně opustil Microsoft.
Pokud si tedy někdo pod pojmem „Epstein Files“ představuje především kompromitující materiály, v tomto případě bude spíš zklamaný. Podle zveřejněných e-mailů šlo především o řešení další kariéry a snahu navázat nové kontakty v technologickém světě. Sinofsky měl po svém odchodu z Microsoftu inkasovat zhruba 14 milionů dolarů v rámci „odchodového balíčku“ a zároveň hledal další velkou výzvu. Ve hře přitom měly být společnosti jako Apple nebo Samsung, přičemž do Applu se chtěl nepřekvapivě dostat právě přes Tima coby jeho hlavní tvář.
Zajímavý je zejména e-mail z 28. listopadu 2012, ve kterém Epstein tvrdí, že Tim Cook byl z možného setkání se Sinofskym „nadšený“. Současně ale dodává, že k samotné schůzce nakonec nedošlo, protože se k Cookovi dostala informace, že Sinofsky údajně zakládá firmu společně se „Forstallem“. Tím měl být s největší pravděpodobností Scott Forstall, bývalý šéf vývoje iOS, který Apple opustil jen o měsíc dříve. Pokud se tahle domněnka zakládá na pravdě, dává Cookova opatrnost poměrně dobrý smysl, už jen s ohledem na tehdejší vnitřní situaci v Applu. Forstall byl totiž v Applu nejprve vnímán jako jeho potenciální budoucí CEO, nicméně po průšvihu s Apple Maps, který si určitě mnoho z vás stejně jako my v redakci pamatuje, byl nakonec odejit.
O několik měsíců později, v květnu 2013, se však v další e-mailové komunikaci objevuje informace, že k rozhovoru mezi Cookem a Sinofskym přece jen došlo. Podle Sinofskyho mu Cook řekl, aby se ozval ve chvíli, kdy bude mít zájem pracovat na plný úvazek. Sinofsky zároveň vysvětlil, že má uzavřenou konkurenční doložku, pravděpodobně jako součást dohody s Microsoftem. Cook měl podle popisu zůstat věrný svému typickému stylu, tedy držet věci spíš v pozadí, bez zbytečného rozruchu a především tak, aby bylo vše právně v pořádku. Na dotaz Epsteina, zda Cook řekl něco zásadního, Sinofsky odpověděl, že rozhovor působil skutečně seriózně a že se domluvili na tom, že zůstanou v kontaktu.
Vedle toho se Cookovo jméno objevuje ještě v jednom e-mailovém vlákně z února 2013, kde osoba jménem Ian Osborne píše Epsteinovi, že byl „ráno s Timem Cookem“ a že je téměř na konci takzvaného „Mubadala tour of tech-land“. V tomto případě ale žádné další detaily k dispozici nejsou.
Když se na celou věc podíváme s odstupem, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by byl Tim Cook do Epsteinových aktivit jakkoliv problematicky zapleten. Vše spíš působí jako okrajové zmínky v rámci běžné komunikace o kariéře a kontaktech v technologickém byznysu. Jinými slovy, pokud někdo čekal odhalení, která by otřásla Applem v základech, tady se jich zatím nedočká. Cook se v celé kauze jeví spíš jako vedlejší postava v cizím příběhu, než jako někdo, kdo by sehrál významnější roli. A pokud by se v budoucnu objevily jakékoliv závažnější informace, dá se počítat s tím, že se o nich velmi rychle dozvíme.