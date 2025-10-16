Tim Cook se dočkal vlastního Labubu

Generální ředitel Applu Tim Cook se vydal do Šanghaje, aby oslavil blížící se uvedení iPhonu Air na čínský trh. Během návštěvy se setkal s ředitelem společnosti Pop Mart Wang Ningem a s tvůrcem postavičky Labubu, umělcem Kasingem Lungem. Na čínské sociální síti Weibo Cook uvedl, že Lung mu ukázal, jak své ikonické postavičky kreslí na iPadu Pro pomocí Apple Pencil. Postavička Labubu si získala obrovskou popularitu nejen v Asii, ale po celém světě.
Lung Cookovi věnoval speciální edici Labubu, vytvořenou právě podle jeho vzhledu. Figurka má bílé chlupy, brýle, modrou košili, černé džíny, tenisky a dokonce i miniaturu iPhonu 17. Cook s úsměvem dodal, že „Labubu nyní vlastní svůj vlastní iPhone 17 Pro v barvě Cosmic Orange,“ a Lung při té příležitosti nakreslil jejich setkání. Umělec také sdílel na Instagramu selfie s Timem Cookem a přiblížil detaily unikátní figurky, která se okamžitě stala hitem mezi fanoušky Applu i Pop Martu.