Zavřít reklamu

Obří posun pro vývojáře AI. Nový Mac Studio jde navzájem propojit do masivní AI bestie

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
0

Apple přichází s převratnou hardwarovou inovací, která cílí na náročné profesionály, datové vědce a vývojáře pracující s pokročilou umělou inteligencí. Nové Mac Studio lze totiž vzájemně propojovat do vysoce výkonných výpočetních klastrů. K tomuto propojení slouží nejmodernější rozhraní Thunderbolt 5 v kombinaci s technologií RDMA (Remote Direct Memory Access), která umožňuje přímý vzdálený přístup do operační paměti bez zbytečného zatěžování operačního systému.

Mohlo by vás zajímat

Sdílená paměť pro ty největší jazykové modely

Hlavním přínosem tohoto síťového řešení je vytvoření jednoho obřího sdíleného paměťového fondu (shared memory pool). Běžná lokální zařízení často narážejí na hardwarové limity právě kvůli nedostatku operační paměti, která je pro provoz moderních velkých jazykových modelů naprosto klíčová. Díky technologii RDMA se paměťové kapacity jednotlivých propojených strojů efektivně spojí v jeden celek. To vývojářům otevírá dveře k lokálnímu spouštění a testování těch největších, nejnáročnějších a nejmodernějších otevřených AI modelů (open-weight models) současnosti, které by se na samostatný počítač jednoduše nevešly.

Apple Mac Studio DaVinci Resolve Studio Houdini and Maxon Redshift 260825 Apple-Mac-Studio-DaVinci-Resolve-Studio-Houdini-and-Maxon-Redshift-260825
Apple Mac Studio Draw Things 260825 Apple-Mac-Studio-Draw-Things-260825
Apple Mac Studio hero 260825 Apple-Mac-Studio-hero-260825
Apple Mac Studio LM Studio and MATLAB 260825 Apple-Mac-Studio-LM-Studio-and-MATLAB-260825
Apple Mac Studio rear ports 260825 Apple-Mac-Studio-rear-ports-260825
Apple Mac Studio Xcode and Claude integration 260825 Apple-Mac-Studio-Xcode-and-Claude-integration-260825
Vstoupit do galerie

Trojnásobný nárůst rychlosti v praxi

Podle oficiálních údajů Applu přináší toto řešení dramatický nárůst výpočetního výkonu. Pokud uživatel propojí do jednoho funkčního klastru čtyři jednotky Mac Studio, sestava dosáhne až trojnásobně vyšší rychlosti při inferenci umělé inteligence ve srovnání s prováděním stejné úlohy na jednom jediném samostatném stroji. Z Macu Studio se tak stává mimořádně efektivní a škálovatelná alternativa k drahým serverovým sestavám, která přináší špičkový výkon pro trénování i provoz AI přímo na pracovní stůl.

Elektroniku v čele s Apple (nejen) v super slevách seženete na Alze

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze
Mac Studio

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.