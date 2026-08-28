Obří posun pro vývojáře AI. Nový Mac Studio jde navzájem propojit do masivní AI bestie

Apple přichází s převratnou hardwarovou inovací, která cílí na náročné profesionály, datové vědce a vývojáře pracující s pokročilou umělou inteligencí. Nové Mac Studio lze totiž vzájemně propojovat do vysoce výkonných výpočetních klastrů. K tomuto propojení slouží nejmodernější rozhraní Thunderbolt 5 v kombinaci s technologií RDMA (Remote Direct Memory Access), která umožňuje přímý vzdálený přístup do operační paměti bez zbytečného zatěžování operačního systému.
Sdílená paměť pro ty největší jazykové modely
Hlavním přínosem tohoto síťového řešení je vytvoření jednoho obřího sdíleného paměťového fondu (shared memory pool). Běžná lokální zařízení často narážejí na hardwarové limity právě kvůli nedostatku operační paměti, která je pro provoz moderních velkých jazykových modelů naprosto klíčová. Díky technologii RDMA se paměťové kapacity jednotlivých propojených strojů efektivně spojí v jeden celek. To vývojářům otevírá dveře k lokálnímu spouštění a testování těch největších, nejnáročnějších a nejmodernějších otevřených AI modelů (open-weight models) současnosti, které by se na samostatný počítač jednoduše nevešly.
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Trojnásobný nárůst rychlosti v praxi
Podle oficiálních údajů Applu přináší toto řešení dramatický nárůst výpočetního výkonu. Pokud uživatel propojí do jednoho funkčního klastru čtyři jednotky Mac Studio, sestava dosáhne až trojnásobně vyšší rychlosti při inferenci umělé inteligence ve srovnání s prováděním stejné úlohy na jednom jediném samostatném stroji. Z Macu Studio se tak stává mimořádně efektivní a škálovatelná alternativa k drahým serverovým sestavám, která přináší špičkový výkon pro trénování i provoz AI přímo na pracovní stůl.