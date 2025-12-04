Šéf Apple designu odchází k Meta! Povede nové AI studio

Alan Dye, který od roku 2015 vedl tým uživatelského rozhraní Apple (Apple UI Design Chief), opouští firmu a přechází do společnosti Meta, jak informuje Bloomberg. Dye byl součástí Apple od roku 2006 a sehrál klíčovou roli při vývoji rozhraní pro iOS, iPadOS, macOS, watchOS a visionOS. Naposledy dohlížel na revoluční proměnu designu iOS 26 a macOS 26 známou jako „Liquid Glass“.
Pracoval po boku Jonyho Ivea
Dye se k designovému týmu přidal v roce 2012, když se připojil k Jony Iveovi a pracoval na vizuální proměně iOS 7. Předtím působil jako kreativní ředitel v marketingové a komunikační divizi Apple. Mezi jeho poslední projekty patřil i vývoj rozhraní pro Apple Vision Pro.
Jeho místo v Apple nyní převezme Stephen Lemay, který v Applu působí přes 25 let. CEO Tim Cook Lemaye označil za klíčovou postavu v historii designu všech hlavních platforem Apple od roku 1999 a dodal, že: „Design je pro Apple zásadní a dnes máme mimořádný tým pracující na nejvíce inovativních produktech v naší historii.“
Konkurence přetahuje Apple zaměstnance
Dye nastoupí do Meta 31. prosince jako nový Chief Design Officer. Bude řídit nově vzniklé designové studio, které se zaměří jak na hardware, tak na software. Cílem je vylepšit produkty Meta — především brýle a headsety — o nové funkce využívající umělou inteligenci.
Tento krok znamená důležitý přesun jedné z nejvlivnějších postav designového světa směrem k rozvoji AI zařízení. Meta si od Dyeho zkušeností slibuje vylepšení uživatelského zážitku a silnější pozici na trhu spotřební elektroniky.
Tak to hodně zabolí. Jestli je ale tento pán odpovědný za tu hrůzu iOS26, tak bych ho cestou pryč ještě nakopl. Zbývá vyměnit Cooka a vzít to za lepší konec.