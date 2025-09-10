Tato skvělá funkce Apple Watch 11 míří i starší modely!

Na první pohled to mohlo vypadat, že nová funkce Sleep Score, představená během události Awe Dropping, bude výsadou nejnovějších modelů Apple Watch Series 11 a Ultra 3. Apple ale překvapil – tato novinka se totiž dostane i k majitelům starších hodinek.
Jak Sleep Score funguje
Sleep Score přináší uživatelům možnost získat jednoduchý číselný přehled kvality spánku. Hodinky vyhodnocují různé faktory, jako je celková délka spánku, pravidelnost chození do postele, počet nočních probuzení či doba strávená v jednotlivých spánkových fázích – hluboké, lehké (core) a REM. Na základě těchto dat je výsledné skóre rozděleno do kategorií a porovnáno s průměrným chováním konkrétního uživatele. Díky tomu lze snadno zjistit, ve kterých oblastech má člověk prostor ke zlepšení.
Apple zdůrazňuje, že funkce byla vyvinuta na základě více než 5 milionů nocí spánkových dat z výzkumu Apple Heart and Movement Study. Inspirací byly také doporučené standardy předních organizací, jako jsou American Academy of Sleep Medicine, National Sleep Foundation nebo World Sleep Society. Výsledkem je nástroj, který uživatelům nabízí nejen číslo, ale i smysluplný kontext, jak zlepšit svůj každodenní spánek.
Fotogalerie
Které modely Sleep Score získají
Dobrá zpráva pro uživatele je, že funkce nebude omezena jen na nejnovější hodinky. Sleep Score bude dostupné na:
- Apple Watch Series 6 a novější
- Apple Watch SE (2. generace) a novější
- všech modelech Apple Watch Ultra
Podmínkou je také spárování s iPhonem 11 nebo novějším a aktualizace na iOS 26.