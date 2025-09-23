GoPro oznamuje tři nové produkty: MAX2 kamera s opravdovým 8K rozlišením, LIT HERO a Fluid Pro AI gimbal

Nové produkty tohoto roku rozšiřují nabídku GoPro jako nikdy předtím, přinášejí vzrušující nové možnosti pro náročné tvůrce obsahu, dobrodruhy i nadšence,“ říká zakladatel a generální ředitel GoPro Nicholas Woodman. „MAX2 je nejlepší, nejodolnější 360° kamera na světě – s lídrovým skutečným 8K video rozlišením, výjimečnými barvami a celkovou kvalitou obrazu, špičkovým zvukem se šesti mikrofony a pohodlnými vyměnitelnými skleněnými čočkami. Naše nová kamera LIT HERO umožňuje zábavné ‘whatever, whenever’ 4K60 video a 12megapixelové fotografie díky vestavěnému světlu ve stylu retro. A náš nový gimbal Fluid Pro AI přináší dnešním tvůrcům, kteří vlastní více kamer, výkonný, ale snadno použitelný gimbal s AI sledováním subjektu pro jakoukoliv GoPro kameru, chytrý telefon nebo kompakt do hmotnosti 400 gramů.
GoPro MAX2 – nová vlajková loď 360°
- Skutečné 8K rozlišení při 30 fps, možnost 5,6K při 60 fps.
- 10bitové barvy a GP-Log pro širší dynamický rozsah.
- Vyměnitelné skleněné čočky „twist-and-go“ – bez nástrojů a bez kalibrace.
- Šest mikrofonů pro nejlepší prostorový zvuk v oboru.
- Datový tok až 300 Mb/s.
- Voděodolnost do 5 metrů, odolné provedení.
- K dispozici od 30. září 2025, cena 499,99 USD.
GoPro LIT HERO – zábava kdykoliv a kdekoliv
- Miniaturní 4K kamera s vestavěným světlem.
- Video až 4K60, fotografie 12 MP.
- Hmotnost pouhých 93 g.
- Baterie zvládne cca 100 minut 4K záznamu (bez světla).
- Vodotěsnost do 5 metrů.
- Dostupná od 21. října 2025, cena 269,99 USD
GoPro Fluid Pro AI gimbal – stabilizace s umělou inteligencí
- Gimbal pro GoPro, smartphony a kompaktní fotoaparáty do 400 g.
- AI Subject Tracking – automatické sledování objektu.
- Možnost ručního ovládání přes aplikaci.
- Integrované doplňkové světlo.
- Funkce panorama a časosběr.
- Výdrž baterie až 18 hodin.
- Dostupný od 21. října 2025, cena 229,99 USD