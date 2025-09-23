Zavřít reklamu

GoPro oznamuje tři nové produkty: MAX2 kamera s opravdovým 8K rozlišením, LIT HERO a Fluid Pro AI gimbal

Top články
Roman Zavřel
0

Nové produkty tohoto roku rozšiřují nabídku GoPro jako nikdy předtím, přinášejí vzrušující nové možnosti pro náročné tvůrce obsahu, dobrodruhy i nadšence,“ říká zakladatel a generální ředitel GoPro Nicholas Woodman. „MAX2 je nejlepší, nejodolnější 360° kamera na světě – s lídrovým skutečným 8K video rozlišením, výjimečnými barvami a celkovou kvalitou obrazu, špičkovým zvukem se šesti mikrofony a pohodlnými vyměnitelnými skleněnými čočkami. Naše nová kamera LIT HERO umožňuje zábavné ‘whatever, whenever’ 4K60 video a 12megapixelové fotografie díky vestavěnému světlu ve stylu retro. A náš nový gimbal Fluid Pro AI přináší dnešním tvůrcům, kteří vlastní více kamer, výkonný, ale snadno použitelný gimbal s AI sledováním subjektu pro jakoukoliv GoPro kameru, chytrý telefon nebo kompakt do hmotnosti 400 gramů.

GoPro MAX2 – nová vlajková loď 360°

  • Skutečné 8K rozlišení při 30 fps, možnost 5,6K při 60 fps.
  • 10bitové barvy a GP-Log pro širší dynamický rozsah.
  • Vyměnitelné skleněné čočky „twist-and-go“ – bez nástrojů a bez kalibrace.
  • Šest mikrofonů pro nejlepší prostorový zvuk v oboru.
  • Datový tok až 300 Mb/s.
  • Voděodolnost do 5 metrů, odolné provedení.
  • K dispozici od 30. září 2025, cena 499,99 USD.

GoPro LIT HERO – zábava kdykoliv a kdekoliv

  • Miniaturní 4K kamera s vestavěným světlem.
  • Video až 4K60, fotografie 12 MP.
  • Hmotnost pouhých 93 g.
  • Baterie zvládne cca 100 minut 4K záznamu (bez světla).
  • Vodotěsnost do 5 metrů.
  • Dostupná od 21. října 2025, cena 269,99 USD

GoPro News MAX2 Product Shotty2

GoPro Fluid Pro AI gimbal – stabilizace s umělou inteligencí

  • Gimbal pro GoPro, smartphony a kompaktní fotoaparáty do 400 g.
  • AI Subject Tracking – automatické sledování objektu.
  • Možnost ručního ovládání přes aplikaci.
  • Integrované doplňkové světlo.
  • Funkce panorama a časosběr.
  • Výdrž baterie až 18 hodin.
  • Dostupný od 21. října 2025, cena 229,99 USD
GoPro News MAX2 Product Shotty4
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.