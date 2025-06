WhatsApp chystá vlastní AI chatboty. Vytvoříte si je přímo v aplikaci a bez znalosti programování

Pokud vás v poslední době zaujala vlna vlastních AI asistentů, které si uživatelé tvoří v ChatGPT nebo Googlu Gemini, zbystřete. WhatsApp totiž plánuje rozjet velmi podobnou funkci, a to přímo ve své aplikaci. V rámci novinky s názvem AI Studio si budete moct postavit vlastního chatbota na míru a co je nejlepší, nezvládnout to bude vážně těžké.

Funkce se momentálně testuje v betě na iOS i Androidu, přičemž podle informací z WABetaInfo půjde všechno velmi intuitivní cestou. Na žádné programování ani složité nastavování se připravovat nemusíte. V praxi totiž bude vše vypadat asi tak, že si na úvod vyberete roli svého AI asistenta, přičemž může jít třeba o studijní podporu, osobního motivačního kouče, pomocníka na cesty nebo klidně zábavného baviče na večery. Následně zvolíte styl jeho komunikace, a to od klidného a přemýšlivého tónu až po energický nebo čistě profesionální. WhatsApp vám pak sám nabídne návrhy na to, jak má asistent reagovat, co umět a jak se chovat.

Celý proces by tedy měl vynikat svou uživatelskou přívětivostí a jednoduchostí, díky čemuž by si mohla funkce získat spousty spokojených uživatelů. Vše navíc probíhá přímo v prostředí WhatsAppu, takže nebude nutné přeskakovat do webových nástrojů, jako tomu bylo doteď u Meta AI Studio pro Messenger nebo Instagram.

Zajímavé je i to, že všechny chatboty budou soukromé, takže si je nikdo cizí nepřečte, pokud ovšem nebudete chtít. Vámi vytvořené chatboty totiž bude možné sdílet pomocí odkazu, podobně jako to funguje u ChatGPT nebo Gemini. A je pravda, že právě sdílení originálních chatbotů je často tím, co tyto funkce dělá skutečně užitečnými a zábavnými zároveň.

Co se dostupnosti týče, v tuto chvíli není jasné, kdy přesně se novinka dostane ke všem uživatelům, ale náznaky v posledních betaverzích ukazují, že čekání už zřejmě nebude příliš dlouhé. WhatsApp se navíc v posledních týdnech opravdu činí. Vždyť po spuštění oficiální aplikace pro iPad a testování uživatelských jmen jde o další důkaz, že to Meta s rozšiřováním WhatsAppu myslí vážně. A pokud se jí podaří nabídnout jednoduchý nástroj pro tvorbu AI botů přímo v aplikaci, může to být jeden z nejzajímavějších kroků, jak oslovit uživatele, kteří se AI dosud spíš vyhýbali.