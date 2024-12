10 tipů a triků pro WhatsApp, které určitě oceníte

WhatsApp ve výchozím nastavení automaticky ukládá do fotogalerie vašeho iPhonu všechny fotografie a videa, která vám ostatní zašlou. Automatické ukládání příloh ale může mít výrazný vliv na rychlé zaplnění úložiště vašeho iPhonu. Naštěstí můžete tuto funkci deaktivovat – stačí spustit WhatsApp, klepnout na Nastavení -> Chaty , a deaktivovat položku Uložit do složky fotoaparátu .

Nejčastější konverzace

Zajímá vás, s kým si na WhatsAppu nejčastěji píšete? WhatsApp sice nenabízí přímočaré řešení, co se týče zjištění této informace. Můžete to ale zjistit nahlédnutím do sekce Využití úložiště. Na WhatsAppu jednoduše klepněte na Nastavení -> Využití dat a úložiště, klepněte na Využití úložiště, a klepnutím na příslušnou konverzaci můžete zjistit, kolik zpráv jste v jejím rámci zaslali.