Apple inovuje: Hodinky a sluchátka dostanou kamery pro AI

Apple v tichosti pracuje na jedné z největších inovací v oblasti nositelné elektroniky za poslední roky. Podle zprávy od Bloombergu se v Cupertinu připravují AirPods a Apple Watch s integrovanými kamerami, které by měly být připraveny k uvedení kolem roku 2027. Nejde ale o zařízení určená k focení – cílem je rozšířit jejich schopnosti pomocí umělé inteligence.

Apple Watch a kamera? Už za dva roky

Apple údajně vyvíjí čip s kódovým označením „Nevis“, který má pohánět budoucí Apple Watch s integrovanou kamerou. Tato kamera by se mohla nacházet přímo v oblasti displeje nebo u modelu Apple Watch Ultra poblíž digitální korunky. Nečekejte ale možnost pořizovat fotografie nebo videohovory – cílem je tzv. Visual Intelligence, tedy schopnost hodinek analyzovat své okolí. Kamera bude sloužit k tomu, aby uživatel získal personalizované informace o tom, co vidí – například rozpoznání objektů, pokročilou navigaci nebo identifikaci textu v reálném světě.

AirPods s kamerou? Prostorový zvuk i ovládání gesty

Ještě zajímavější je plán Applu integrovat kameru do AirPods – konkrétně se má jednat o čip s kódovým označením „Glennie“, který je určen pro nový model AirPods Pro. Dle analytika Minga-Chi Kua má kamera sloužit k vylepšení prostorového zvuku v kombinaci s Apple Vision Pro a budoucími zařízeními pro rozšířenou realitu. Díky infračerveným kamerám budou AirPods schopny sledovat pohyby rukou a podporovat ovládání gesty ve vzduchu. Apple tak posouvá AirPods z pouhého příslušenství do role chytrého senzoru, který bude v reálném čase poskytovat data pro umělou inteligenci.

Navíc podle Marka Gurmana Apple zkoumá i využití těchto kamer pro AI analýzu prostředí – zařízení tak nebudou jen pasivní, ale budou aktivně „vidět“ a reagovat na dění kolem. Obě zařízení, tedy jak hodinky, tak i sluchátka jsou plánována na kolem roku 2027. Pokud vývoj proběhne podle plánu a čipy budou připravené včas, můžeme se uvedení dočkat už v tomto roce. Apple tak zjevně směřuje k éře, kdy AI bude přirozenou součástí každého zařízení, a to i těch, která dnes vnímáme jako pasivní. Je to logický krok v rámci širší strategie – Vision Pro ukazuje, že Apple chce vytvářet komplexní ekosystém propojený umělou inteligencí, gesty, hlasem i zrakem. A pokud vše půjde podle plánu, v roce 2027 budeme mít na zápěstí hodinky, které nejen měří srdeční tep, ale také rozumí tomu, co vidíme.

Pokud se tyto plány Applu naplní, čeká nás doslova nový způsob interakce s technologií. AirPods a Apple Watch se z osobních doplňků stanou chytrými senzory vybavenými kamerami, které budou poskytovat cenná data nejen uživatelům, ale i dalším zařízením v ekosystému. Apple tak může udělat z každodenních zařízení klíčové prvky pro rozšířenou realitu a AI asistenci. A jak se zdá, dočkáme se toho dřív, než bychom čekali.