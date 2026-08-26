Apple konečně přivezl do Evropy svou supernabíječku pro iPhone. Umí krátkodobě až 60 W

Včerejší odpoledne se neneslo jen v duchu představení nové generace Mac mini a Mac Studio spolu s výkonnějšími čipy, ale taktéž v duchu doplnění nabídky Apple Online Store. Do něj přidal Apple v USA aktualizovanou verzi Magic Keyboard, a co je pro evropské uživatele zajímavější, do zdejších internetových i kamenných Apple obchodů míří i poměrně nenápadná novinka, která potěší hlavně majitele novějších iPhone a iPad. Řeč je konkrétně o 40W Dynamic Power Adapter s maximálním výkonem 60W, který společnost představila už loni. Ten je nově dostupný v řadě evropských zemí včetně České republiky. Adaptér je v Česku dostupný za 1090 Kč, přičemž v eurozóně Apple účtuje 45 eur. Konstrukčně je přitom velmi zajímavý. Nabízí totiž výkon 40 W při běžném nabíjení, ale v krátkých špičkách se dokáže dostat až na 60 W.
Stejně malý jako 20W adaptér
Jednou z nejzajímavějších vlastností tohoto adaptéru je velikost. Apple totiž dokázal 40W adaptér vyrobit prakticky stejně velký jako jeho klasický 20W USB-C adaptér. Rozdíl ve výkonu je přitom dvojnásobný a navíc je zde zmíněná možnost krátkodobého zvýšení výkonu až na 60 W.
Právě proto Apple nepoužívá označení 60W adaptér. Šedesát wattů totiž nedokáže dodávat dlouhodobě, ale jde jen o krátkodobý výkonový boost, který se hodí například na začátku nabíjení zařízení, kdy je možné do baterie dostat větší množství energie rychleji. Po určité době se výkon sníží zpět na standardních 40 W, mimo jiné kvůli zahřívání samotného adaptéru. Nejde tedy o 60W nabíječku v klasickém smyslu slova.
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Proč jej Apple vůbec potřebuje?
Nový adaptér dává největší smysl u zařízení, která dokážou využít vyšší nabíjecí výkon. Apple jej oficiálně doporučuje například pro iPhone 17, iPhone Air a iPad Pro, přičemž právě u iPhone může pomoci dosáhnout maximální rychlosti nabíjení.
U samotného iPhone ale není rozdíl tak dramatický, jak by mohl název 60 W naznačovat. Telefon si totiž z adaptéru nevezme automaticky 60 W jen proto, že je toho adaptér schopný. Jeho maximální odběr je podstatně nižší. Naopak u MacBook Air může být vyšší výkon skutečně užitečný. Při testech dokázal adaptér krátkodobě dodávat téměř 60 W, takže může být zajímavou alternativou pro uživatele, kteří chtějí jeden malý adaptér pro více zařízení.
Co se pak týče Apple, ten popisuje vlastnosti adaptéru konkrétně takto: „40W dynamický napájecí adaptér s maximálním výkonem 60 W je konstruovaný tak, aby dynamicky dodával výkon až 60 W. Výrazně tak zrychluje nabíjení. Dynamický napájecí adaptér poskytuje výhody nabíječek s vyšším výkonem v kompaktním provedení do kapsy. Nabíjení doma, v kanceláři i na cestách je s ním rychlejší a praktičtější než kdy dřív. Dynamický napájecí adaptér podporuje rychlonabíjení modelů iPhonu 17 (až na 50 procent za 20 minut) a modelů iPhonu Air (až na 50 procent za 30 minut) i 11palcových modelů iPadu Pro (až na 50 procent za 30 minut) a 13palcových modelů iPadu Pro (až na 50 procent za 35 minut).“ Zde se nicméně sluší doplnit, že za zhruba 20 minut jsme byli schopni iPhone 17 Pro nabít i klasickými adaptéry s dostatečným výkonem.
Konečně i v Česku
Apple nyní evropskou verzi rozšiřuje do poměrně velkého množství zemí. Například Slovensko však mezi nově podporovanými zeměmi Apple podle aktuálního seznamu neuvádí. Dostupnost je nicméně potvrzena také v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a dalších zemích.
Za mě je přitom nejzajímavější právě kombinace rozměrů a výkonu. Dostat 40W nabíječku do těla velikosti klasického 20W adaptéru je už samo o sobě docela pěkný počin a možnost krátkodobého zvýšení na 60 W z ní dělá poměrně univerzální řešení. Jen je potřeba počítat s tím, že pokud ji kupujete čistě kvůli rychlejšímu nabíjení iPhone, žádný zázrak v podobě několikanásobně rychlejšího nabíjení nečekejte. Skutečný přínos vyššího výkonu se projeví spíše u iPad a MacBook.