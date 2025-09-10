iPhone 17 a iPhone 17 Pro nově podporují 25W bezdrátové nabíjení přes Qi2.2

Apple u letošních iPhonů 17 přináší zajímavou, leč na druhou stranu i zcela očekávanou novinku v oblasti bezdrátového nabíjení. Modely iPhone 17, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max totiž zvládají nabíjet výkonem až 25 W díky nové generaci standardu Qi2.2. Ten vyrovnává rychlost, kterou Apple loni představil u aktualizovaného MagSafe 2, a sjednocuje tak obě technologie. Jinými slovy, bezdrátové nabíjení iPhonů 17 bude stejně rychlé jako s MagSafe 2, ale univerzálnější
Už iPhony 16 spolu s MagSafe 2 dostaly loni možnost nabíjet právě 25 W, avšak jen přes MagSafe 2 nabíječku, což bylo svým způsobem omezující. Letošní generace iPhonů tak potěší uživatele tím, že již nebudou odkázány jen na MagSafe, ale stejnou rychlost získají také s kompatibilními Qi2.2 nabíječkami, které se nyní začínají objevovat na trhu od třetích výrobců. Jedinou výjimkou zůstává iPhone Air, který si vystačí jen s maximálním výkonem 20 W a to jak přes MagSafe, tak Qi2.2. V praxi to znamená, že nabíjení bude o něco pomalejší než u ostatních modelů řady. Díky sjednocení rychlostí mezi MagSafe a Qi2.2 se tak otevírá širší možnost výběru příslušenství a uživatelé nebudou muset sahat výhradně po řešeních od Applu. Je ale třeba počítat s tím, že plných 25 W dosáhnete jen s certifikovanou nabíječkou podporující nejnovější standard.