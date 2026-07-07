Apple představil novou barvu svých nabíjecích kabelů

Apple dál nenápadně rozšiřuje portfolio příslušenství pod značkou Beats. Poté, co loni uvedl první vlastní pletené nabíjecí kabely a letos na jaře přidal také jejich třímetrovou variantu, přichází další novinka. Tentokrát nejde o nový typ kabelu ani vyšší nabíjecí výkon, ale o zcela novou barevnou variantu s názvem Power Pink, která cílí především na uživatele hledající výraznější doplněk ke svým zařízením.
Nová barva se objeví hned u několika variant kabelů. K dispozici bude klasický USB-C na USB-C kabel v délce 1,5 metru s podporou nabíjení až 60 W, delší třímetrová verze zvládající až 240 W i USB-A na USB-C kabel, který podporuje nabíjení výkonem až 15 W u vybraných iPhonů a iPadů. Ve všech případech jde o stejné kabely, které Beats prodává už delší dobu, mění se tedy pouze jejich vzhled.
Na rychlý přenos dat nejsou
Stejně jako ostatní kabely z nabídky Beats jsou i nové růžové modely určené především pro nabíjení. Přenos dat je omezen na standard USB 2.0, takže pokud pravidelně kopírujete větší objemy fotografií nebo videí, vhodnější budou jiné kabely. Pro synchronizaci zařízení, kabelový CarPlay nebo běžné používání je ale jejich rychlost naprosto dostačující.
Potěší také majitele sluchátek a reproduktorů Beats. USB-C varianta totiž podporuje současné nabíjení i přenos zvuku a na kompatibilních zařízeních zvládá také bezztrátový přenos audia. Samozřejmostí zůstává odolné pletené provedení, které má zabránit třepení i zamotávání kabelu. Právě na vyšší odolnost Beats při uvedení celé řady lákal nejvíce.
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Beats se zjevně nechce soustředit jen na sluchátka
Je poměrně zajímavé vidět, že Apple se snaží značku Beats postupně posouvat i do dalších kategorií příslušenství. Vedle tradičních sluchátek a reproduktorů se v nabídce objevily kryty pro iPhony, nabíjecí kabely a do budoucna se očekává, že podobných doplňků bude přibývat. Kabely sice nepřinášejí žádné převratné technologie, ale díky výrazným barvám působí mnohem svěžeji než tradiční bílé kabely Applu.
Pokud vám tedy klasické bílé příslušenství připadá příliš nudné a zároveň chcete zůstat v ekosystému Applu, může být nová barva Power Pink zajímavou alternativou. Technicky se sice nic nemění, ale právě podobné drobnosti často rozhodují o tom, jak bude pracovní stůl nebo cestovní výbava ve výsledku vypadat.