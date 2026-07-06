Na kalkulačce, tiskárně i na kostce LEGA. Podívejte se na 11 nejkurióznějších zařízení, kde běží legendární DOOM

Občas i na našem magazínu narazíte na článek, v němž se v krátkosti zmiňujeme, na čem všem se dá rozjet legendární hra DOOM. Vzhledem ke skutečnosti, že jde už o prastarou hru, mnoho výkonu nepotřebujete. I díky tomu lze tuto legendu rozjet téměř na čemkoli. Někdy to vypadá, že se hráči předbíhají, na jaké nejpodivnější elektronice hru spustí. Stačí jen troška šikovnosti a jde téměř vše. Nutno ale říct, že občas funguje produkt pouze jako zobrazovací panel a „výpočty“ se dějí jinde. Neznamená to ale, že by některá řešení nebyla „cool“. Pojďme tedy na to.
1. Těhotenský test
Ano, toto není legrace. Jeden programátor skutečně rozběhl DOOM na těhotenském testu. Hrála se hra blbě? Hrála. Je to ale jedno. Hra se rozjela a programátor se stal slavným.
https://twitter.com/Foone/status/1302820468819288066?s=20
2. Kalkulačka
Když jsme říkali, že DOOM se dá rozjet téměř na všem, mysleli jsme opravdu téměř na všem. Níže můžete vidět, jak se podařilo hru rozjet na kalkulačce.
3. iPod 4. generace
Dostat takovou hru do stařičkého iPodu chce také trochu šikovnosti. Jak ale můžete vidět, zde by se hra dala poměrně slušně odehrát.
4. Apple Watch
A u jablečných produktů ještě chvíli zůstaneme, neboť DOOM rozběhnete i na Apple Watch. Za zážitek ale neručíme.
5. Osciloskop
V tomto případě lze říct, že je jedno, co to je za stroj. Hlavní je, že to má displej.
6. GAME BOY™
Ano, DOOM je hratelný i na legendární konzoli Game Boy. A jak můžete vidět, nemusí jít zrovna o nejhorší zážitek.
7. MP3 přehrávač
MP3 přehrávače kdysi pobláznily svět. Znáte ale někoho, kdo tam měl DOOMa?
8. Digitální fotoaparát
Jen si představte situaci. Je rodinná oslava a dotyční chtějí, ať vytvoříte několik nezapomenutelných fotek. A vy? Hrajete DOOMa.
9. Tiskárna
Tiskárny mají displeje. A jak jsme si řekli, stačí to. Perfektní možnost, jak si u tisknutí dokumentů zkrátit chvíli
10. Čtečka knih
Sic je hra černobílá a pomalá, povedlo se rozjet DOOM i na e-ink obrazovce.
11. LEGO
Nutno říct, že jako zobrazovací panel může sloužit i kostka LEGA. Pokud si na této stavebnici obzvlášť ujíždíte, mohla by se vám tato vychytávka líbit.