Doom byl proti tomu jen slabý odvar. V roce 1995 přišla sci-fi legenda, ze které lidé zvraceli

Psal se rok 1995. Hráči sice tou dobou hltali kultovní Doom, ale pořád se v něm chodilo jen po rovných podlahách. A pak studio Parallax Software odpálilo bombu jménem Descent. Hru, která zahodila veškerou gravitaci a ukázala nám, jak vypadá skutečné 3D.
Zatímco v jiných střílečkách té doby jste řešili maximálně otočení doleva či doprava, v Descentu bylo všechno jinak. Jako pilot lodi Pyro-GX jste byli vrženi do spletitých podzemních dolů na různých planetách sluneční soustavy.
Hra představila tehdy nevídaný koncept šesti stupňů volnosti, takže jste mohli letět dopředu, stoupat, klesat, dělat úskoky do stran, a hlavně rotovat kolem vlastní osy. Pojmy jako podlaha a strop okamžitě ztratily smysl. Pro spoustu z nás to byl první kontakt s „herní závratí“, protože najít v tom labyrintu chodeb cestu ven dalo mozku pořádně zabrat.
Koncept každé úrovně byl přitom přímočarý a ďábelsky návykový. Museli jste proletět bludištěm infikovaným zblázněnými těžebními roboty, najít barevné přístupové klíče a posbírat rukojmí.
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Pak nastalo to pravé peklo. V momentě, kdy jste rozstříleli hlavní reaktor, se spustil odpočet do autodestrukce. Sirény vyli, obrazovka se třásla a vy jste museli v té šílené prostorové dezorientaci najít únikový východ. Ten pocit úlevy, když loď na poslední vteřinu vylétla z vybuchujícího dolu do volného vesmíru, se prostě nezapomíná.
Descent byl skvělý test prostorové představivosti, rychlých reflexů a odolnosti žaludku, na který dodnes rádi vzpomínáme. Hrál jsem i další díly, ale v paměti mi nejvíce utkvěl ten první. Hráli jste ho?