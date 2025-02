Tomu neuvěříte! Doom si lze zahrát i na Lightning/HDMI adaptéru od Applu

Instalace Doomu na neobvyklá zařízení se v posledních letech stala oblíbenou výzvou mezi programátory. Hra byla úspěšně spuštěna na všem možném – od Apple Watch přes Touch Bar MacBooku Pro až po těhotenský test. Nyní se k těmto kuriózním platformám přidává další kousek: Apple Lightning to HDMI adaptér.

Neděláme si legraci. Tento dongle za 50 dolarů není jen obyčejným převodníkem. Uvnitř se nachází samostatný SoC, který běží na zjednodušené verzi iOS. Důvodem je to, že Lightning konektor nemá dostatečnou šířku pásma, aby mohl přímo přenášet HDMI signál. Apple proto musel do adaptéru vložit vlastní čip, který video komprimuje, přenese ho přes Lightning a následně dekóduje do HDMI výstupu.

A právě díky této technologii bylo možné na SoC uvnitř adaptéru spustit Doom. Přístup k softwaru tohoto adaptéru však nebyl jednoduchý, protože jej Apple chrání obdobně jako jakýkoliv svůj jiný produkt nebo systém. Přesto se podařilo prolomit jeho ochranu a rozběhnout hru přímo na samotném adaptéru, nikoliv na MacBooku nebo připojeném displeji.