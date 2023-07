11 netradičních věcí, na kterých se dá rozjet legendární DOOM

Ano, toto není legrace. Jeden programátor skutečně rozběhl DOOM na těhotenském testu. Hrála se hra blbě? Hrála. Je to ale jedno. Hra se rozjela a programátor se stal slavným.

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn't really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.

Well, now it is. It's Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv

— foone🏳️‍⚧️ (@Foone) September 7, 2020