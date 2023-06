Včera představený headset Apple Vision Pro nevyvolal ve světě jen nadšení, ale jako již tradičně i spoustu posměšků týkající se jak jeho využití, tak i designu. A jelikož začínají tyto vtípky pomalu ale jistě plnit sociální sítě v čele s Twitterem, byla by škoda vám jich pár neukázat, protože stojí opravdu za to. Berte je však samozřejmě s nadsázkou – některé jsou totiž evidentně tvořeny jen z toho důvodu, aby bylo možné si do Applu kopnout.

