Nový MacBook Air M5 má v balení výkonnější adaptér, ale jen někde

Apple dnes představil MacBook Air s čipem M5. Kromě vyššího výkonu, který se pochopitelně čekal, přináší i jednu praktickou změnu, která potěší (téměř) každého nového majitele. A sice že výkonnější napájecí adaptér je nyní součástí každého balení. Všude, kromě EU.
Všechny konfigurace M5 MacBooku Air, které koupíte mimo EU, nově obsahují adaptéry s maximálním výkonem 60 W. Tento adaptér Apple představil minulé září společně s iPhonem 17 Pro. A nyní jej na určitých trzích Apple přibaluje k MacBooku Air. Oproti předchozí generaci jde o znatelné zlepšení.
Dříve totiž Apple podle konkrétní konfigurace přibaloval buď 30W USB-C napájecí adaptér, nebo 35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter.
Fotogalerie
Zákazníci si však při konfiguraci modelu stále mohou zvolit jinak. Za příplatek 20 dolarů je k dispozici 35W Dual USB-C adaptér, který umožňuje nabíjet dvě zařízení současně, i když z hlediska výkonu o výrazné vylepšení nejde. Za stejný příplatek 20 dolarů lze zvolit 70W USB-C Power Adapter, který zpřístupní rychlé nabíjení. Tedy z 0 až na 50 % kapacity baterie za přibližně 30 minut.
Apple samozřejmě prodává všechny adaptéry i samostatně, ale u nové generace MacBooku Air je základní balení pro uživatele o dost zajímavější. V praxi to znamená, že někteří z vás už nebudou muset řešit dodatečný nákup silnější nabíječky.
Za mě je obrovská škoda, že u nás k ničemu takovému nedošlo. Jasně, spousta z těch, kteří přecházejí ze staršího modelu, zřejmě nějakou nabíječku k MacBooku mají. Noví uživatelé ale budou muset pravděpodobně adaptér koupit, což je rozhodně škoda.