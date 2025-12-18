Recenze EPICO UltraPack 3in1: Když spojíte powerbanku, MagSafe nabíječku a cestovní adaptér do unikátního gadgetu

Také vás štve, když s sebou na nejrůznější cesty musíte brát nespočet nabíjecích kabelů a adaptérů, abyste byli schopni vaši elektroniku nabít co možná nejrychleji a nejefektivněji ve smyslu současného nabití vícero produktů naráz? Upřímně, mě zrovna tohle štve opravdu dost. Přijde mi totiž, že balení nabíjecího příslušenství je jednak docela otrava a jednak tím člověk vždy zaskládá značnou část batohu či kufru. Nedávno mi však dorazilo na vyzkoušeni velmi zajímavé nabíjecí příslušenství, které má potenciál tento problém minimálně zčásti vyřešit a navíc nabízí i něco navíc. Řeč je konkrétně o Travel UltraPack 3in1 od EPICO, se kterým vás v následujících řádcích blíže seznámím.
EPICO Travel UltraPack je zajímavou kombinací nabíječky a powerbanky , což je samo o sobě poměrně unikátní. Tělo tohoto gadgetu je robustnější, nikoliv však zbytečně těžké, všechno na něm má svoje místo a nic nepůsobí jako dodatečný nápad. Zaoblené hrany jsou příjemné do ruky, povrch nepůsobí levně a co pro mě osobně důležité, nemá tendenci na sebe zachytávat šmouhy, otisky prstů a tak podobně. EPICO si zjevně dalo záležet, aby tohle nebyl jen produkt do kanceláře, ale spíš něco, co má fungovat i v reálném provozu při cestování.
Kapacita 10 000 mAh už dnes sice úplně neohromí, ale pořád je to zlatá střední cesta, která vám třeba iPhone 17 Pro nabije zhruba 2x. A vzhledem k tomu, že při méně náročném používání vydrží tento telefon i dva dny bez nabíjení, bavíme se o energii na necelý týden, což není vůbec špatné.
Funkčnost á la powerbanka je však jen jedním z aspektů tohoto produktu. Mnohem zajímavější je totiž za mě to, že v momentě, kdy UltraPack strčíte do zásuvky, stává se z něj plnohodnotný 30W adaptér, který vám dokáže rychle nabít iPhone či iPad, ale zvládne napájet třeba i MacBook Air. Právě tato univerzálnost mi osobně na cestách udělala největší službu, protože jeden adaptér místo tří znamená méně kabelů, méně hledání v batohu a hlavně méně starostí.
A že je připravený vyrazit prakticky kamkoliv, o tom není pochyb. V balení jsou totiž čtyři různé koncovky (konkrétně pro zásuvky v EU, UK, US a AU), takže ať skončíte na konferenci v Londýně, nebo se zatouláte do Austrálie, nemusíte řešit žádné plastové redukce z letištních stánků. To, že jsou součástí přímo výklopného systému, je jen třešnička na dortu. V praxi to funguje tak, že si před cestou jen vyberete správnou koncovku, nacvaknete ji a hotovo. Jednodušší to být nemůže, což je za mě naprosto super vzhledem k tomu, že díky tomu dokáže toto příslušenství využívat skutečně kdokoliv.
Velkým tahákem jsou dva USB-C kabely, které má UltraPack přímo v těle a v balení. Jeden je pevně integrovaný a můžete ho okamžitě vytáhnout a připojit telefon či jiné zařízení. Druhý je odnímatelný, opletený a podporuje výkon až 60 W. Kdo někdy zkoušel hledat kabel v plné tašce během letu, ocení tuhle maličkost víc než cokoliv jiného. Já osobně jsem si během pár dní uvědomil, jak moc mi integrovaný kabel šetří nervy. Když totiž potřebujete rychle připojit iPhone, prostě sáhnete, zapojíte a hotovo. Žádné šmátrání v batohu poslepu ani nic podobného, což je prostě fajn.
Jako powerbanka pak UltraPack nabízí výkon až 20 W přes USB-C port nebo integrovaný kabel, což není vůbec špatné . V praxi jsem běžně dobíjel iPhone zhruba do hodiny a půl, což rozhodně neurazí.
Jen na kabelové nabíjení ale samozřejmě spoléhat nemusíte. K dispozici je i bezdrátové Qi2/MagSafe nabíjení, které je též velmi příjemné. Díky magnetickému přichycení se totiž nemusíte absolutně obávat toho, že by vám měl iPhone tendenci z nabíječky spadnout či sklouznout. A díky podpoře až 15 W nabíjení díky standardu Qi2 i tímto stylem váš telefon „nakrmíte“ poměrně rychle. Ano, Qi2.2 s podporou 25W bezdrátového nabíjení by potěšilo víc, ale ruku na srdce, vzhledem k minimální podpoře tohoto standardu ze strany výrobců mobilních telefonů by se ze strany EPICO jednalo o možná trochu zbytečný luxus.
Bezdrátové nabíjení jako takové probíhá tedy s maximální spolehlivostí. iPhone se k nabíječce přichytí jistě, nepohne se ani při chůzi, a když ho přicvaknete večer na hotelu, máte ráno samozřejmě spolehlivě nabito. Příjemným zjištěním pak pro mě osobně bylo to, že se nabíječka nějak zásadně nezahřívá a to jak při nabíjení ze sítě, tak při bezdrátovém nabíjení. Jasně, nějaké odpadní teplo tu je, nejedná se ale o žádný extrém, který by člověka zneklidnil.
Pokud se pak ptáte na to, jakým stylem se kontroluje úroveň nabití powerbanky, EPICO vsadilo na klasiku ve formě LED diod znázorňujících stav nabití. Nejedná se tedy o nejpřesnější ukazatel, nicméně určitý obraz si z něj uděláte a to je ve výsledku nejdůležitější.
Resumé
Co tedy říci závěrem? Když se na UltraPack podívám zpětně po několika dnech používání, mám pocit, že tohle je přesně ten typ produktu, který nechce soutěžit o pozornost novými triky, ale spíš se snaží vyřešit reálný problém. A právě v tom je opravdu silný. Je to nabíječka, adaptér, powerbanka i bezdrátová nabíječka v jednom těle, což je sakra dobrá kombinace. Pokud tedy hledáte skutečně univerzální nabíjecí řešení, tento kousek by vás mohl bavit.