Nový M5 Ultra je dosud nejvýkonnější Apple čip, zvládne až 512 GB RAM

Apple dnes vedle nového čipu M6 představil také čip, který míří na úplně opačný konec nabídky. M5 Ultra se stává nejvýkonnějším Apple Silicon, který kdy Apple vytvořil, a zamíří do nového Mac Studio. Zatímco M6 ukazuje především budoucnost základních čipů Apple a jejich zaměření na AI, M5 Ultra jde cestou brutálního výkonu a obrovské paměťové propustnosti.
Apple u něj přitom použil vůbec nejpokročilejší variantu své technologie UltraFusion. Ta umožňuje spojit čtyři čipové bloky do jediného systému a podle Apple jde o největší propojení čipů, jaké kdy v Apple Silicon použil. Výsledkem je čip, který má parametry spíš připomínající menší pracovní stanici než klasický procesor do počítače.
Až 36jádrový CPU a 80jádrové GPU
M5 Ultra nabídne až 36jádrový CPU a až 80jádrové GPU. Apple jej zároveň vybavil třetí generací hardwarově akcelerovaného ray tracingu a vlastními Neural Accelerators v každém GPU jádru.
Je tak evidentní, že Apple už při návrhu nejvýkonnějších čipů nepočítá jen s klasickou profesionální grafikou nebo střihem videa. AI je dnes jednou z hlavních oblastí, pro které musí mít podobně výkonný hardware smysl. A právě tady M5 Ultra skutečně ukazuje svou sílu. Apple uvádí až 4,3× vyšší špičkový AI výkon než u M3 Ultra. Ve srovnání s původním M1 Ultra má být rozdíl dokonce až 9,8násobný.
Ještě zajímavější je ale paměťový subsystém. M5 Ultra podporuje až 512 GB sjednocené paměti a její propustnost dosahuje neuvěřitelných 1,2 TB/s. Právě kombinace obrovské kapacity a vysoké propustnosti je důležitá hlavně při práci s velkými AI modely. U klasického počítače totiž často není problémem samotný výkon procesoru, ale množství dat, které dokáže hardware současně dostat do výpočetních jednotek. Mac Studio s M5 Ultra tak bude schopné provozovat lokálně i modely, které by na běžném Mac vůbec nedávaly smysl. A to bez nutnosti posílat citlivá data do cloudu.
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Apple chce z Mac Studio udělat AI pracovní stanici
M5 Ultra samozřejmě není určen jen pro AI. Apple jej cílí také na profesionální video, 3D grafiku, vědecké výpočty, vývoj nebo další úlohy, u kterých je potřeba opravdu extrémní výkon. Mac Studio s M5 Ultra navíc podporuje Thunderbolt 5 a Apple umožňuje propojit více systémů dohromady. Díky technologii RDMA mohou mezi sebou sdílet data velmi vysokou rychlostí a vytvořit tak ještě výkonnější prostředí pro náročné AI výpočty.
Zajímavé je, že samotný čip přitom není výsledkem úplně nové generace architektury. Apple naopak ukazuje, kam až dokáže vytáhnout současnou M5, když ji spojí pomocí UltraFusion a přidá obrovské množství výpočetních jader a paměti.
A právě to je na M5 Ultra možná nejzajímavější. Apple dnes nepředstavil jen rychlejší čip. Představil hardware, který má být schopný konkurovat samostatným AI pracovním stanicím, a přitom jej můžete mít v relativně kompaktním Mac Studio. Nový Mac Studio s M5 Ultra bude možné předobjednat od dneška a k zákazníkům se začne dostávat 22. září. Konfigurace s maximální kapacitou 512 GB paměti dorazí později, na konci října.