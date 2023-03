Musk, Wozniak a další: Pozastavte vývoj AI, může být pro lidstvo nebezpečná!

Děsí vás pokroky na poli umělé inteligence, které v posledních týdnech a měsících vídáme takřka na denním pořádku? Nejste sami. Neklidné jsou z AI i některé bývalé i současné špičky technologického světa v čele se Stevem Wozniakem či Elonem Muskem. Oba se proto rozhodli podepsat pod otevřený dopis více než tisícovky akademiků, který má vývojáře AI upozornit na možná rizika jejich práce a přimět je k tomu, aby s vývojem zvolnili nebo v ideálním případě jej dokonce pozastavili alespoň na pár měsíců, než se podaří nastavit určité kontrolní mechanismy.

V otevřeném dopise vyzývají podepsaní konkrétně k tomu, aby se současné vysoké tempo vývoje umělé inteligence zastavilo, jelikož je ze značné části nekontrolované, což muže znamenat velké riziko pro společnost a potažmo lidstvo jako takové. Pokročilá umělá inteligence by totiž mohla pořádky na Zemi zcela změnit, kvůli čemuž je s ní třeba nakládat velmi opatrně. Bohužel, vzhledem k „šílenství“, které v posledních měsících AI způsobilo, se do práce na ní pouští čím dál tím víc vývojářů, což dělá z umělé inteligence takřka nekontrolovatelnou záležitost.

Tvůrci otevřeného dopisu se přitom neobávají jen černých scénářů ve stylu Terminátora, ale taktéž toho, že umělá inteligence bude v budoucnu zneužívána k propagandě a šíření falešných zpráv, které jsou pro lidstvo v poslední době velkým problémem. Problémem ale může být třeba i to, že AI zkrátka a dobře nahradí spousty pracovních míst, respektive by toho mohla být schopna, čímž může do jisté míry svět uvrhnout v chaos, protože změní zaběhlé pracovní pořádky a de facto tedy nastaví novou podobu světa. Přesně z tohoto důvodu je jí třeba vnímat jako nebezpečnou a pracovat s ní skutečně opatrně a hlavně tak, aby byla pod kontrolou.