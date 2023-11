Nejen iOS 18! Apple se chystá AI napěchovat i do iPadů, Apple Watch, Apple TV či Maců

Apple sice v současnosti na poli umělé inteligence za konkurencí v čele s Google či Microsoftem značně zaostává, v příštím roce však má v plánu toto manko dohnat. Čím dál tím víc zdrojů totiž tvrdí, že pro iOS 18 chystá řadu nových funkcí založených na generativní AI, která by měla výrazně posunout kupředu zejména Siri, ale také třeba tvorbu playlistů na Apple Music a tak podobně. Dočkat bychom se měli ale třeba i tvorby návrhů odpovědí na maily či textové zprávy, sumarizací dokumentů v Pages, tvorby prezentací v Keynotes a tak podobně. A jak se navíc nyní zdá, tyto novinky se nebudou týkat jen iOS 18!

Jelikož jsou operační systémy Applu velmi provázané, rozhodl se Apple podle reportéra Marka Gurmana, že své nové nástroje a funkce založené na umělé inteligenci neomezí jen na iOS 18, ale nabídne je i v rámci iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15 či watchOS 11. V tuto chvíli můžeme sice jen hádat, co by mohla například na Apple TV umělá inteligence provádět, zato na Macích by však bylo její využití právě pro výše zmíněnou práci s kancelářským balíkem iWork naprosto skvělé. Na Apple Watch by zase mohla AI různě přizpůsobovat sportovní měření a navrhovat tréninky podle vaší fyzické aktivity. Stejně tak by mohla analyzovat měření zdravotních funkcí a podle toho předpovídat různá zdravotní rizika a tak podobně. Zkrátka a dobře, prostor pro využití AI je tu rozhodně obrovský a bude velmi zajímavé, jak jej Apple vytěží.